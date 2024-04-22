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"Реал" зі скандалом переміг "Барселону" в "Ель-Класіко", у ЛЧ визначилися півфіналісти, а у легкій атлетиці впали два рекорди. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
22 квітня, 2024 понедiлок
11:18
Спорт Реал

"Реал" переміг "Барселону" та зробив крок до чемпіонства в Іспанії, литовець Міколас Алекна побив найстаріший рекорд у легкій атлетиці, а в Лізі чемпіонів визначилися півфіналісти

"Реал" переміг "Барселону" в чемпіонаті Іспанії 

У неділю, 21 квітня, "Реал" та "Барселона" зустрілися найпринциповішому протистоянні іспанського футболу - "Ель-Класіко". У Мадриді каталонці вийшли вперед вже на 6-й хвилині. Український голкіпер Андрій Лунін після кутового помилився на виході, а Андреас Крістенсен головою переправив м'яч у сітку. "Реал" відігрався за 12 хвилин, коли Вінісіус Жуніор реалізував пенальті. 

Скандальний епізод стався у середині першого тайму, коли Андрій Лунін вибив м'яч з лінії воріт після удару Ламіна Ямала. Футболісти "Барселони" переконували, що гол було необхідно зараховувати, оскільки м'яч нібито перетнув лінію. На відеоповторах момент виглядає суперечливо, а системи автофіксації взяття воріт у Ла Лізі немає. Тому всі залишилися при власних думках.   

"Барселона" вийшла вперед на 69-й хвилині зусиллями Ферміна Лопеса. Проте "Реал" наприкінці матчу виявився кращим. Спочатку Лукас Васкес зрівняв рахунок, а у компенсований час Джуд Беллінгем приніс мадридцям перемогу - 3:2. 

"Реал" набрав 81 очко та зміцнив лідерство. Команда Карло Анчелотті випереджає найближчого переслідувача - "Реал" - на 11 пунктів. "Жирона" третя з 68 балами, "Атлетико" четвертий з 61-м.  

Ферран Торрес (в центрі) та Андрій Лунін (праворуч)

Андрій Лунін (праворуч), Фото: Getty Images

 

Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

Минулий тиждень загалом виявився для "Барселони" невдалим - 16 квітня команда Хаві вилетіла з Ліги чемпіонів

"Барселона" розпочинала чвертьфінальну гру-відповідь після гостьової перемоги 3:2. Ще суттєвішою перевага каталонців стала на 12-й хвилині повторного матчу, коли їх вперед вивів Рафінья. 

Проте вже на 29-й хвилині "Барселона" залишилася у меншості через вилучення Рональда Араухо. ПСЖ скористався чисельною перевагою наприкінці першого тайму - у ворота своєї колишньої команди забив Усман Дембеле. 

Парижани продовжили домінувати та на початку другого тайму вийшли вперед зусиллями Вітіньї. На 60-й хвилині Усман Дембеле заробив пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе та зробив становище "Барси" критичним.  А на 89-й хвилині форвард оформив дубль та довів рахунок до розгромного. 

ПСЖ переміг "Барселону" 4:1 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Там він зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунду, яка після гостьової поразки 1:2 від іспанського "Атлетико", переграла мадридців вдома - 4:2.

Усман Дембеле (у світлій формі), Барселона - ПСЖ

Усман Дембеле (у білій формі), Фото: Getty Images

 

Натомість "Реал" у ЛЧ здолав чинного переможця турніру "Манчестер Сіті". 

У першій грі у Мадриді було зафіксовано нічию 3:3. На матч-відповідь Андрій Лунін вийшов у стартовому складі. На 12-й хвилині він розпочав результативну атаку, яку точним ударом завершив Родріго. "Манчестер Сіті" відігрався на 76-й хвилині - забив Кевін Де Брюйне, який перевів гру в овертайм.  

У додатковий час команди голів не забили і переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових. Їх краще виконав "Реал". Андрій Лунін відбив два пенальті від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча та допоміг мадридцям вийти до півфіналу.

У "Реала" одинадцятиметрові реалізували Джуд Беллінгем, Лукас Васкес, Начо та Антоніо Рюдігер. Схибив Лука Модріч. У "Сіті" з позначки відзначилися Хуліан Альварес, Філ Фоден та голкіпер Едерсон.  

У 1/2 фіналу "Реал" зіграє з "Баварією". У першій грі у Лондоні було команди звели гру внічию 2:2. У повторній зустрічі український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко залишився у запасі. "Баварія" вийшла вперед на 63-й хвилині зусиллями Йозуа Кімміха. Мюнхенці перемогли 1:0.

Кевін Де Брюйне, Рубен Діаш, Джуд Беллінгем та Родрі (зліва - направо), Манчестер Сіті - Реал

"Манчестер Сіті" - "Реал", Фото: Getty Images

 

Алекна та Дюплантіс побили світові рекорди у легкій атлетиці

Литовець Міколас Алекна на турнірі у США метнув диск на 74,35 м та побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці, який тримався з 1986 року

15 квітня на змаганнях в Оклахомі Алекна одразу на 27 см перевершив попереднє досягнення Юргена Шульта з НДР, який його встановив у 1986 році. Цей світовий рекорд був найстарішим у чоловіків у легкій атлетиці.

21-річний Міколас Алекна володіє титулами віцечемпіона світу та чемпіона Європи 2022 року. Він є сином дворазового олімпійського чемпіона з метання диску Віргілюса Алекни.

20 квітня швед Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною, подолавши планку на висоті 6,24 м. 

На етапі Діамантової ліги у Китаї 24-річний олімпійський чемпіон оновив власне досягнення на 1 см. Загалом Дюплантіс встановив восьмий світовий рекорд у кар'єрі.

 Міколас Алекна

Міколас Алекна, Фото: Getty Images

 

Макрон проситиме допомогти з "олімпійським перемир'ям" Сі Цзіньпіна

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж продовжуватиме працювати над перемир’ям на час літньої Олімпіади та попросить у китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти в цьому питанні. 

Макрон зазначив, що працюватиме над перемир’ям на час Олімпійських ігор, які приймає столиця Франції, пояснивши, що йдеться про війну Росії проти України, Ізраїлем і ХАМАС, а також конфлікт в Судані. 

Для цього французький лідер хоче залучити багатьох партнерів. Зокрема Макрон згадав про очільника КНР Сі Цзіньпіна. 

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав Макрон.

Очікується, що Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня. Олімпіада-2024 відбуватиметься у Парижі з 26 липня до 11 серпня. 

Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон

Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін (ліворуч), Фото: Reuters

 

Ферстапенн виграв четвертий Гран-прі в сезоні у Формулі-1

21 квітня у Шанхаї відбувся п'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1. Лідер загального заліку нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull невдало розпочав Гран-прі Китаю та став у кваліфікації четвертим. Поул виграв британець Ландо Норріс з McLaren.  

Проте під час самої гонки Ферстаппен розставив усе на свої місця. Він фінішував першим, Норріс виявився другим, а мексиканець Серхіо Перес з Red Bull - третім. 

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон з Mercedes розпочинав перегони з другої позиції, проте знову не зміг потрапити на подіум. Британець опинився у підсумку на дев'ятій позиції. 

Для Макса Ферстаппена перемога в Шанхаї стала четвертою в нинішньому сезоні. Лише на Гран-прі Австралії чинний чемпіон світу не зміг фінішувати через проблеми з гальмами, а перемогу здобув іспанець Карлос Сайнс з Ferrari.

У загальному заліку Макс Ферстаппен лідирує з 110 очками. Другим з 85 пунктами йде Серхіо Перес. Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari, з 76 балами - третій. 

Наступний етап Формули-1 відбудеться 5 травня у Маямі (США).  

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images

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