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Головна Спорт Шумахер став жертвою шантажу, а тренера збірної Китаю посадили на 20 років. Головні новини світового спорту за тиждень
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Шумахер став жертвою шантажу, а тренера збірної Китаю посадили на 20 років. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
16 грудня, 2024 понедiлок
18:10
Спорт Міхаель Шумахер у грудні 2012 року

У Німеччині в родини семиразового чемпіона світу в Формулі-1 Міхаеля Шумахера вимагали 15 млн євро, а екстренера збірної Китаю Лі Ті засудили до 20 років

Зміст

Медсестру Шумахера звинуватили у причетності до шантажу легенди Формули-1

11 грудня у Вупперталі (Німеччина) розпочався суд над трьома чоловіками у справі за звинуваченнями у спробі здирництва 15 млн євро. Вони погрожували опублікувати в даркнеті вкрадені фотографії та відео семиразового чемпіона світу з автоперегонів  Формула-1 Міхаеля Шумахера, який серйозно травмувався під час катання на лижах у 2013 році. 

Один із трьох обвинувачених звинуватив у причетності до шантажу колишню медсестру пілота. Менеджерка німецького автогонщика Сабіна Кем заявила, що також підозрювала її у вимаганні. 

Медсестра, ім'я якої не розголошується, пішла з сім'ї Шумахерів восени 2020 року, раніше вона фігурувала лише як свідок.

Суд у справі про шантаж родини Міхаеля Шумахера

Суд у справі про шантаж родини Міхаеля Шумахера, Фото: Getty Images

 

Троє обвинувачених, над якими триває суд, — це колишній охоронець Шумахера, відомий як Маркус Ф., працівник нічного клубу Їлмаз Т. і його син Даніель. Батька і сина заарештували в червні, коли Шумахери повідомили поліцію про спробу шантажу.

Їх звинувачують у погрозах опублікувати 900 зображень та 583 відео колишнього гонщика Формули-1, який через травму частково безпорадний і потребує догляду. Імовірно, кадри містять зображення Шумахера на лікарняному ліжку та в інвалідному візку. 

Зображення могли бути отримані тільки з комп'ютера для догляду, до якого мали доступ лише медсестри, терапевти та лікарі.

Їлмаз зізнався у суді, що отримав файли від Маркуса Ф. на двох жорстких дисках. Він завантажив матеріал на чотири USB-накопичувачі. Його син створив для нього нібито невідстежувану адресу електронної пошти, за допомогою якої він зв'язався з Шумахерами. За словами Їлмаза, Маркус Ф. отримав файли саме від медсестри Шумахера. 

Родина Шумахерів суворо захищає приватне життя легенди перегонів з того часу, як він потрапив в аварію у Французьких Альпах у 2013 році, вдарившись головою об камінь через кілька днів після Різдва. Черепно-мозкові травми були настільки серйозними, що його ввели у медикаментозну кому. З моменту аварії не було оприлюднено жодної його фотографії.

Колишнього тренера збірної Китаю з футболу засудили до 20 років

Колишній головний тренер збірної Китаю Лі Ті

Колишній головний тренер збірної Китаю Лі Ті, Фото: Getty Images

 

13 грудня стало відомо, що екстренер чоловічої збірної Китаю з футболу Лі Ті проведе 20 років за ґратами. Він визнав свою провину в організації договірних матчів та хабарництві.

Лі Ті очолював національну команду з січня 2020-го до грудня 2021 року. У березні 2024-го він визнав себе винним в отриманні хабарів на суму понад $16 млн. Суд встановив, що він коїв злочини з 2015 року, коли був асистентом тренера клубу "Хебей Чайна Форчун".

Зокрема за грошову винагороду Лі формував склад національної збірної. Цьогоріч тренера показали в документальному фільмі китайського державного телеканалу, де він перепросив за свої дії.

"Мені дуже шкода. Я повинен був тримати голову на землі і йти правильним шляхом. Були певні речі, які в той час були звичайною практикою у футболі", - сказав Лі Ті.

Він зіграв 92 матчі за збірну Китаю та брав участь у чемпіонаті світу - 2002. У 2002 - 2008 роках виступав за англійські "Евертон" та "Шеффілд Юнайтед".  

На другому етапі Кубка світу з біатлону стався скандал з Бьо

Йоганнес Бьо та Емільєн Жаклен (ліворуч)

Йоганнес Бьо та Емільєн Жаклен (ліворуч), Фото: Getty Images

 

З 13 до 15 грудня в австрійському Гогфільцені відбувся другий етап Кубка світу з біатлону. 

Серед чоловіків спринт виграв Йоганнес Бьо з Норвегії. В гонці переслідування на 12,5 км він відстояв першу позицію в боротьбі Емільєном Жакленом. Француз звинуватив норвежця у власному падінні, коли той незадовго до фінішу наступив йому на лижу. Бьо перепросив за інцидент, але заявив, що суперник сам наштовхнувся на нього. 

Жаклен взяв реванш у Бьо в естафеті, де переміг зі збірною Франції та залишив Норвегію другою. 

У загальному заліку Кубка світу Йоганнес Бьо має 339 очок та лідирує. Другим з 304 пунктами йде ще один норвежець Стурла Легрейд. Емільєн Жаклен з 246 балами третій. 

У жінок перемогу в спринті здобула німкеня Франціска Пройс. У гонці переслідування вона скотилася на третю позицію, а першою стала француженка Лу Жанмонно. Срібло у Ванесси Фойгт з Німеччини.  В естафеті золото впевнено взяла Німеччина, яка на понад 1 хв випередила Францію. 

У загальному заліку Кубка світу з 325 очками лідирує Пройсс. Другою з 296 пунктами йде Жанмонно.   

ФІФА віддав чемпіонат світу - 2034 Саудівській Аравії

ФІФА віддав ЧС-2034 Саудівській Аравії

ФІФА віддав ЧС-2034 Саудівській Аравії, Фото: Getty Images

 

11 грудня у форматі онлайн відбувся позачерговий конгрес Міжнародної федерації футболу, на якому обрали господарів ЧС-2030 та ЧС-2034

Саудівській Аравії віддали чемпіонат світу 2034 року. Країна прийматиме турнір вперше у своїй історії. Минулий ЧС у 2022 році проходив у географічних сусідів саудитів - в Катарі.

На конгресі ФІФА також остаточно затвердили місце проведення ЧС-2030. Як раніше було відомо, турнір приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. Водночас по одній грі відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.

Відбулося жеребкування ЧС-2026 з футболу

Жеребкування відбору ЧС-2026

Жеребкування відбору ЧС-2026, Фото: Getty Images

 

13 грудня в Цюриху відбулося жеребкування європейської кваліфікації до чемпіонату світу - 2026. 

В Європі у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди. Збірні було розподілено на 12 груп по 4 та 5 команд. Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, володарі других місць посперечаються за право зіграти у фінальній частині турніру в стикових матчах. 

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. 

Читайте також: Помилка від ФІФА через Крим, а Усик вже у Саудівській Аравії. Головні новини українського спорту за тиждень

Результати жеребкування ЧС-2026

Група A: Переможець матчу Італія - Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Група C: Команда, що програє у матчі Данія - Португалія, Греція, Шотландія, Білорусь

Група D: Переможець матчу Франція - Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан

Група E: Переможець матчу Іспанія - Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія

Група F: Переможець матчу Данія - Португалія, Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: Команда, що програє у матчі Іспанія - Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино

Група I: Команда, що програє у матчі Італія - Німеччина, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра

Група L: Команда, що програє у матчі Франція - Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар

Доммараджу Гукеш став новим чемпіоном світу з шахів 

Доммараджу Гукеш - новий чемпіон світу з шахів

Доммараджу Гукеш - новий чемпіон світу з шахів, Фото: Getty Images

 

Доммараджу Гукеш з Індії переміг Дін Ліженя з Китаю та відібрав у нього титул чемпіона світу з шахів. 12 грудня у Сінгапурі Гукеш здолав Дін Ліженя у 14-й партії та виграв матч за світову шахову корону з рахунком 7,5:6,5. 

18-річний Доммараджу Гукеш став 18-м чемпіоном світу з шахів. Він виявився наймолодшим володарем титулу після Руслана Пономарьова. Індієць виграв ЧС у віці 18 років і 197 днів. Українець у 2002 році став чемпіоном у 18 років та 104 дні.

Гвардіола оголосив про намір завершити клубну кар'єру

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола, Фото: Getty Images

 

10 грудня головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола запевнив, що більше не планує тренувати інший клуб. 

"Я не збираюсь тренувати будь-який інший клуб після "Манчестер Сіті". Не кажу про довгострокове майбутнє, але я не збираюсь йти, переїжджати в іншу країну. Національна збірна — можливо, але це інше", - сказав іспанський тренер.

53-річний Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він здобув 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.

Наразі він з "Ман Сіті" потрапив у найгіршу серію в кар'єрі. В 11 останніх матчах його команда зазнала 8 поразок, двічі зіграла внічию та виграла лише 1 разу. 15 грудня в чемпіонату Англії "Сіті" програв "Юнайтед" в манчестерському дербі 1:2, хоча до 88-ї хвилини вів у рахунку. У турнірній таблиці Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" йде п'ятим та відстає від лідера - "Ліверпуля" - на 9 очок.   

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Чемпіонат світу 2026
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