"Церква Московського патріархату промиває мізки": український боксер пояснив, у чому проблема Ломаченка
Український боксер Тарас Шелестюк поділився думками про колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка, зокрема про його поведінку під час війни
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я думаю, що це все ця віра і ця церква Московського патріархату. Усі ми бачимо. Промиває мізки, як і новини. Коли ти давно в цьому, це впливає на людей. Я на своєму життєвому шляху багато бачив таких людей, яких церква дуже промивала", - сказав Тарас Шелестюк.
За словами українського боксера, Василь Ломаченко міг зробити під час війни дуже й дуже багато.
"Можна подивитися на того ж Усика, якого теж критикували за "Крим божий"… Але зараз, коли почалася війна, коли тяжкі часи, він розкрився, він дуже допомагає й не тільки в Україні, а й за її межами. І це допомагає і фінансово, і морально підтримує дух наших людей. Ломаченко стовідсотково міг робити більше на третій рік повномасштабної війни проти агресора", – сказав Шелестюк.
- 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
- Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос раніше підтверджував, що разом з росіянами буде готуватись до бою проти Василя Ломаченка.
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