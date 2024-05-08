"Церква Московського патріархату промиває мізки": український боксер пояснив, у чому проблема Ломаченка

Про це повідомляє "Трибуна".

"Я думаю, що це все ця віра і ця церква Московського патріархату. Усі ми бачимо. Промиває мізки, як і новини. Коли ти давно в цьому, це впливає на людей. Я на своєму життєвому шляху багато бачив таких людей, яких церква дуже промивала", - сказав Тарас Шелестюк.

За словами українського боксера, Василь Ломаченко міг зробити під час війни дуже й дуже багато.

"Можна подивитися на того ж Усика, якого теж критикували за "Крим божий"… Але зараз, коли почалася війна, коли тяжкі часи, він розкрився, він дуже допомагає й не тільки в Україні, а й за її межами. І це допомагає і фінансово, і морально підтримує дух наших людей. Ломаченко стовідсотково міг робити більше на третій рік повномасштабної війни проти агресора", – сказав Шелестюк.