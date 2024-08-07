Українка Лівач програла в сутичці за бронзу на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Оксана Лівач 6 серпня розпочала виступи на Іграх у Парижі в категорії до 50 кг з перемоги над Актенге Кеунімжаєвою з Узбекистану - 10:0. Проте вже у чвертьфіналі програла Вінеш Пхегот з Індії - 5:7.

Оскільки переможниця українки вийшла до фіналу, Лівач отримала право на участь у втішному турнірі за бронзу. Проте Пхегот 7 серпня не вклалася в ліміт вагової категорії та була дискваліфікована. Через це наша борчиня отримала право одразу провести поєдинок за третє місце. Її суперницею стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 японка Юї Сусакі.

Українка невдало розпочала сутичку за бронзу і вже на старті дозволила суперниці заробити 2 очка. Японка швидко розвинула ініціативу та завершила перший період з рахунком 8:0. Одразу після перерви Сусакі провела ще один вдалий прийом, здобула дострокову перемогу 10:0 та стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024. .

Оксана Лівач є бронзовою медалісткою ЧС-2018 та чемпіонкою Європи - 2019.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантували боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі та борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.