Про це повідомив Укрінформ.

Судове засідання проведуть у нідерландському комплексі "Сгіпол". Заплановано, що 13-й блок слухань триватиме 16-18 травня й 8-10 червня.

Упродовж 16 травня на засіданні спочатку обговорюватимуть компенсації для родичів загиблих під час збиття літака. Потім слово дадуть прокурорам і адвокатам росіянину Олегу Пулатову - одному з обвинувачених в авіакатастрофі.

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