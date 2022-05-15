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Справа MH17: на засіданні 16 травня заслухають прокурорів і адвокатів обвинуваченого Пулатова

15 травня, 2022 неділя
16:31
війна з Росією МН17 суд

О 10:00 16 травня в Нідерландах на суді заслухають прокурорів і адвокатів окупанта Олега Пулатова, обвинуваченого в збитті 2014 року над Донеччиною пасажирського літака Boeing-777

Про це повідомив Укрінформ

Судове засідання проведуть у нідерландському комплексі "Сгіпол". Заплановано, що 13-й блок слухань триватиме 16-18 травня й 8-10 червня.

Упродовж 16 травня на засіданні спочатку обговорюватимуть компенсації для родичів загиблих під час збиття літака. Потім слово дадуть прокурорам і адвокатам росіянину Олегу Пулатову - одному з обвинувачених в авіакатастрофі.

  • Пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території Донбасу в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
  • 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
  • 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
  • ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії.
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
  • 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
  • Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
  • ЄСПЛ анонсувало на 26 січня слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.
  • 2 лютого Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17

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Нідерланди
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Boeing 777
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