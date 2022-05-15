Справа MH17: на засіданні 16 травня заслухають прокурорів і адвокатів обвинуваченого Пулатова
О 10:00 16 травня в Нідерландах на суді заслухають прокурорів і адвокатів окупанта Олега Пулатова, обвинуваченого в збитті 2014 року над Донеччиною пасажирського літака Boeing-777
Про це повідомив Укрінформ.
Судове засідання проведуть у нідерландському комплексі "Сгіпол". Заплановано, що 13-й блок слухань триватиме 16-18 травня й 8-10 червня.
Упродовж 16 травня на засіданні спочатку обговорюватимуть компенсації для родичів загиблих під час збиття літака. Потім слово дадуть прокурорам і адвокатам росіянину Олегу Пулатову - одному з обвинувачених в авіакатастрофі.
- Пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території Донбасу в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
- У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
- 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
- 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
- ЄСПЛ переніс розгляд справи України та Нідерландів проти Росії.
- 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві.
- 21 грудня 2021 року прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками.
- Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для всіх обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
- ЄСПЛ анонсувало на 26 січня слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.
- 2 лютого Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися про подальшу співпрацю в розслідуванні катастрофи МН17
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе