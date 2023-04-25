Справа Полтавського ГЗК: Київський апеляційний суд продовжив блокування активів підприємства
19 квітня 2023 року Київський апеляційний суд з пʼятої спроби розглянув апеляційну скаргу Полтавського ГЗК щодо неправомірності накладення арешту на банківські рахунки підприємства, що ставить під загрозу його роботу
Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу Полтавського ГЗК, знявши арешт з рахунків комбінату, проте наклала арешт на грошові кошти на його рахунках у сумі 1,9 мільярда гривень.
“Був накладений арешт на рахунки, суд скасував і наклав арешт на грошові кошти на рахунках. Тобто юридичну помилку, яка була очевидна, виправлено, а інших суттєвих змін немає.”, – зазначив Олександр Ружицький, адвокат ПрАТ "Полтавський ГЗК".
За словами адвоката, арештована сума - це кошти податкових зобовʼязань, які Полтавський ГЗК на думку БЕБ та СБУ нібито не сплатив у якості рентних платежів за 2019-2021 роки. Правозахисник зауважив, що кожен документ слідства зазначає різну суму. Усі претензії до підприємства з боку слідства адвокат укотре заперечив.
“Акт податкової перевірки зазначав одну суму, експертиза слідства - вдвічі більшу. Аналітична ж довідка податкового органу зазначила суму в 7 разів більшу. Суми гуляють у слідства, вони не можуть визначитись. Ми не оскаржуємо цю суму, ми не сперечаємось про суму, йде мова про те, що заниження як такого не було: ні на одну гривню, ні на один мільярд гривень” - додав він.
На думку Дмитра Спатаря, першого заступника голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", тепер для підприємства буде складно сплачувати критичні для виробництва платежі, а також надавати гуманітарну підтримку ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. До блокування рахунків компанія активно займалася благодійною діяльністю і у 2022 році надала гуманітарну допомогу на суму близько 19 мільйонів доларів США.
Головний виконавчий директор Ferrexpo plc, якій належить Полтавський ГЗК, Джим Норт у нещодавньому інтервʼю NV Бізнес заявив, що “кримінальне переслідування зі сторони БЕБ вважає абсолютно надуманим та безперспективним”. Керівник компанії, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі, додав, що Ferrexpo plc готова зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів.
“Проте, наразі ми такого спору з податковим органом не маємо і не отримували претензії від податківців за останні 7 років щодо можливого заниження ренти. (...) Я вже не раз зазначав і публічно і приватно, що метою підприємства є сплачувати податки правильно, відповідно до діючих законів, а не їх занижувати чи приховувати” - підсумував Джим Норт.
Тож представники Полтавського ГЗК планують і надалі відстоювати свої права у відповідних судових органах.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на банківські рахунки Полтавського ГЗК через нібито ухилення від сплати рентних платежів.
- Київський апеляційний суд чотири рази переносив засідання щодо апеляційної скарги Полтавського ГЗК через різноманітні причини.
- Тим часом стало відомо, що у 2022 році компанія Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд гривень податків до бюджетів України різних рівнів. Попри війну Ferrexpo у 2022 році інвестувала понад 161 млн доларів США в українські активи.
- Компанія також стала одним із найбільших експортерів України за 2022 рік.
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