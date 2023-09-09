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США передадуть Румунії бойові літаки після інциденту з падінням російського дрона

9 вересня, 2023 субота
09:19
Світ літаки США

Після імовірного падіння осколків російського дрона на територію Румунії у США заявили, що найближчим часом передадуть країні додаткові винищувачі для посилення місій НАТО з контролю за повітрям

Про це йдеться у заяві міністерства оборони Румунії.

Зазначається, що у четвер, 7 вересня, міністр національної оборони Ангел Тілвар зустрівся з послом США в Румунії Кетлін Кавалек.

Вони розглядали питання, пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні, а також аспекти оборонного співробітництва в рамках румунсько-американського стратегічного партнерства. Офіційні особи також обговорили ситуацію, яка склалася після недавніх атак РФ на українські річкові порти поблизу румунських кордонів.

"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і захист повітряного простору. Як заявив у четвер генеральний секретар НАТО, Альянс значно посилив свою присутність у Чорноморському регіоні. Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в районах, де Росія здійснила жорстокі напади на українські цивільні порти", – сказав очільник міноборони Румунії.

Пані посол Кавалек заявила, що уряд США залишається цілковито відданим консолідації потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту та стримування будь-якої агресії проти спільної території союзників на східному фланзі.

За її словами, США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту національної території, зокрема шляхом розгортання в країні декількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з контролю за повітрям.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією наших прикордонників, деякі з дронів впали й вибухнули на території Румунії - країни, яка є членом НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

У МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам.

5 вересня, очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

Також OSINT-аналітики встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.  

У середу, 6 вересня, міністр Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства національної оборони виявила на території Румунії ймовірні шматки російського безпілотника.

Згодом президент Клаус Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування.

Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
США
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