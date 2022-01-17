США працюватимуть над адекватною відповіддю в разі причетності РФ до кібератаки на Україну, - радник Байдена Салліван

Про це пише CBS News.



"Якщо підтвердиться, що Росія вдається до кібератак щодо України, і якщо це продовжиться в наступний період, ми працюватимемо з нашими союзниками над адекватною відповіддю", - пояснив Джейк Салліван.

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