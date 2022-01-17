США працюватимуть над адекватною відповіддю в разі причетності РФ до кібератаки на Україну, - радник Байдена Салліван
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати із союзниками дадуть адекватну відповідь, якщо підтвердиться причетність РФ до кібератаки на Україну
Про це пише CBS News.
"Якщо підтвердиться, що Росія вдається до кібератак щодо України, і якщо це продовжиться в наступний період, ми працюватимемо з нашими союзниками над адекватною відповіддю", - пояснив Джейк Салліван.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
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- Данілов заявив, що на сьогоднішній день є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- Чиновник Сполучених Штатів Америки розповів, що російські оперативники навчаються вести війну в міських умовах та планують використовувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних сил, щоб створити виправдання для вторгнення в Україну.
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