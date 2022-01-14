"Може стати прелюдією до військових дій": Австрія про кібератаку на урядові ресурси України

Про це повідомляє France24.

"Дехто каже, що кібератака може стати прелюдією для інших видів діяльності, військової діяльності", - сказав Шалленберг.



Він додав, що зараз протистояння з Росією "серйозне, серйозніше, ніж все, що ми бачили в останні роки".



Як передає видання, у Європейському Союзі вже були попередження про те, що кібератаки можуть передувати або супроводжувати військову агресію, зважаючи на те, що Росія стягнула до кордону з Україною 100 тис. військових.



У повідомленні зазначають, що міністри закордонних справ у ЄС вважають імовірним вторгнення РФ, і готують до того, аби на це реагувати.



"Якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, дуже сильними та рішучими у своїй відповіді", - сказала очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.

