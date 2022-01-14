"Може стати прелюдією до військових дій": Австрія про кібератаку на урядові ресурси України
Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що сьогодні протистояння з Росією набагато серйозніше, ніж раніше, і кібератаки можуть передувати військовій агресії проти України
Про це повідомляє France24.
"Дехто каже, що кібератака може стати прелюдією для інших видів діяльності, військової діяльності", - сказав Шалленберг.
Він додав, що зараз протистояння з Росією "серйозне, серйозніше, ніж все, що ми бачили в останні роки".
Як передає видання, у Європейському Союзі вже були попередження про те, що кібератаки можуть передувати або супроводжувати військову агресію, зважаючи на те, що Росія стягнула до кордону з Україною 100 тис. військових.
У повідомленні зазначають, що міністри закордонних справ у ЄС вважають імовірним вторгнення РФ, і готують до того, аби на це реагувати.
"Якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, дуже сильними та рішучими у своїй відповіді", - сказала очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
- Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що кібератаки на урядові сайти можуть бути частиною внутрішньої дестабілізації в Україні, і вже є певні думки, хто це зробив.
- Данілов заявив, що на сьогоднішній день є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- Чиновник Сполучених Штатів Америки розповів, що російські оперативники навчаються вести війну в міських умовах та планують використовувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних сил, щоб створити виправдання для вторгнення в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.13
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе