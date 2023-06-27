Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США продовжать тиск на ПВК Вагнера, щоб завадити їм "сіяти хаос і насильство" у світі, - Кірбі

США продовжать тиск на ПВК Вагнера, щоб завадити їм "сіяти хаос і насильство" у світі, - Кірбі

27 червня, 2023 вiвторок
04:11
Світ ЧВК «Вагнер»

Сполучені Штати пообіцяли продовжити тиснути на ПВК Вагнера, щоб позбавити її найманців можливості сіяти хаос та насильство у світі

Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Українська правда".

"Думаю, ви знаєте, що ми працюємо над тим, щоб притягнути Вагнер до відповідальності. Вони внесені до списку транснаціональних злочинних організацій. Ми наклали на них санкції. Ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб спробувати обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були", - зазначив високопосадовець.

Водночас Кірбі підкреслив, що ще занадто рано говорити, куди після невдалого заколоту на минулих вихідних подінеться ПВК Вагнера як організація, або куди подінеться її ватажок Євген Пригожин з точки зору його керівництва цією компанією.

Представник Білого дому також додав, що йому не відоме місце перебування Пригожина.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка ПВК Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, під час заколоту, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.

Угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина в її нинішньому вигляді, хоча деякі елементи організації можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ, вважають в Інституті вивчення війни.

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин 26 червня заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Війна з Росією
США
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
Києво-Печерська лавра
26 червня, 2023 понедiлок
У російській розвідці заявили про намір "захистити" Києво-Печерську лавру. Україна відреагувала
25 червня, 2023 неділя
Спектакль з Пригожиним був потрібен, щоб Лукашенко міг прийняти ПВК "Вагнера" у Білорусі, - ексзаступник начальника генштабу Війська Польського
прапор України
26 червня, 2023 понедiлок
У Грузії громадянин РФ намагався зірвати прапор України з вікна будинку
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
27 червня
05:35
спека
У США рекордна спека: на півдні Техасу загинули двоє людей
05:07
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Вагнерівці стали першими, хто збив Іл-22: їх у РФ не більше 10 одиниць, - Ігнат
04:39
Volvo
У Швеції через співпрацю з РФ хочуть бойкотувати Volvo
03:43
на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
ЄС підтримує українську Формулу миру та просуватиме її у світі, - Боррель
03:15
Шахтар, Ігор Йовічевіч
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
02:47
Окупанти, ЗАЕС
Кірбі про небезпеку підриву ЗАЕС Росією: "Не бачили жодних ознак, що ця загроза є неминучою"
02:19
Павло Дуров
Telegram планує невдовзі запустити функцію Stories
01:51
Швейцарія
Третина з-поміж 220 дипломатів РФ у Швейцарії є шпигунами, - звіт спецслужб
01:23
Болгарія
Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги Україні
00:55
Зеленський на передовій
Зеленський на передовій обговорив із генералами створення корпусу морської піхоти
00:30
танк Аbrams M1/A1
США та Польща уклали угоду про відкриття у Познані центру ремонту танків Abrams
2023, понедiлок
26 червня
23:58
Зеленський приїхав до бійців на Бердянському напрямку та вручив їм нагороди
23:27
Оленівка
В Оленівці досі залишаються українські військовополонені, — Лубінець
22:55
Ексклюзив
Павло Клімкін
Виникає питання, чи є накази Путіна останньою інстанцією, - Клімкін
22:52
путін
"Бійців використали в темну": Путін запропонував вагнерівцям три варіанти дій на вибір
22:23
На фото: Харківʼянка на виступі Лободи з плакатом "Харків проти Лободи"
"Бикуєш на підлітка, а потім пишеш "поважаю її думку": як реагують українці на дії Лободи щодо активістки на концерті
22:04
окупанти в Криму
Вагнерівці ганебно втекли з Бахмуту, зараз там головними є повітряно-десантні підрозділи ворога, - Череватий
21:34
Росіяни обстріляли село на Донеччині, є загиблий та поранена
21:18
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко сподівається, що ПВК Вагнера стане його союзником, - Клімкін
21:07
В Україні виготовлятимуть машини для розмінування HYDREMA 910
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові перестановки в Укроборонпромі й стабілізація фронту на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:16
У Києві римо-католики вимагали від Ткаченка повернути костел Святого Миколая вірянам
20:09
дрони ЗСУ
Три українські виробники отримають по $1 млн на впровадження технологій боротьби з ворожими дронами
20:02
OPINION
Ігор Танчин
Гнила стіна
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 488 дня війни: звільнення важливого для контрнаступу села Рівнопіль та висадка українського десанту на лівому березі на Херсонщині
19:48
У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою в райони бойових дій в Україні, - Генштаб
19:36
Порошенко в ефірі GB News: ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили
19:01
АМС опублікувала перші кадри майбутнього серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
18:53
Дана Ярова
ДАСУ провокує черговий скандал навколо закупівель Міноборони, що загрожує втратою постачальників, – волонтерка Ярова
18:50
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Росіяни привезли в одне із селищ на лівобережжі Херсонщини пересувний крематорій, - депутатка Херсонської міськради
18:47
Зеленський
Зеленський відвідав Донеччину й нагородив бійців, які відзначилися на Бахмутському напрямку
18:19
Євген Пригожин
"Ми йшли для демонстрації протесту": Пригожин розповів про причини заколоту та його зупинки
18:08
OPINION
Михайло Басараб
Не дивіться російських серіалів...
17:59
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus, – Пісторіус
17:50
ПВК Вагнер
У Білорусі на відстані 200 км від України почали будувати бази для вагнерівців, - ЗМІ
17:42
У Херсоні затримали місцевого прикордонника, який працював у російській катівні під час окупації 
17:20
ПВК Вагнера
Причиною відступу Пригожина можуть бути погрози спецслужб РФ родинам вагнерівців, - The Telegraph
17:16
зерно, зернова угода
"Зерновий коридор": найбільшими покупцями є Іспанія, Китай і Туреччина, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
17:11
Євген Пригожин
ЗМІ заявили, що в Лукашенка не підтвердили прибуття Пригожина до Білорусі
17:06
Шалва Папуашвілі
Спікер грузинського парламенту пояснив, чому країна не вводить санкції проти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV