США, Японія й Південна Корея обговорять введення санкцій проти КНДР за випробування ракет

Про це пише Reuters.



Згідно із заявою Держдепу, оприлюдненою 6 лютого, 12 лютого на Гонолулу уповноважений США Сунг Кім зустрінеться з чиновниками Японії та Південної Кореї.



"Метою зустрічі є обговорити широке коло питань, включаючи повну денуклеаризацію Корейського півострова", - повідомляє Держдеп США.



Також у перемовинах візьмуть участь представники Південної Кореї та Японії Ной Кю-дук і Фунакоші Такехіро.



Reuters пише, що, імовірно, вони обговорюватимуть санкції проти КНДР, яка в січні 2022 року здійснила дев’ять запусків ракет - найбільше впродовж одного місяця за всю історію ракетної програми. За словами американської сторони, попри рішення ООН Північна Корея розвиває свою ядерну програму та продовжує випробовувати балістичні ракети. Також північнокорейських хакерів звинувачують у кібератаках, зокрема на криптовалютні біржі.

Нагадаємо, 5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.

12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.

14 січня Північна Корея запустила нову ракету в бік Японського моря, за припущенням берегової охорони Японії, це був балістичний снаряд. 18, 25 та 27 січня КНДР запустила ще по дві ракети.

США закликали КНДР до переговорів після першого за п'ять років запуску ракети Hwasong-12.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb