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Головна Культура Столичний ЦУМ презентує першу благодійну колекцію сувенірів за підтримки UNITED24

Столичний ЦУМ презентує першу благодійну колекцію сувенірів за підтримки UNITED24

21 жовтня, 2022 п'ятниця
13:07
Культура UNITED24

Київський ЦУМ став партнером ініціативи UNITED24 та презентував першу благодійну колекцію сувенірів спільну з музеєм Гончара

Про це інформують на сторінці UNITED24.

"Головний універмаг країни презентує першу благодійну колекцію сувенірної продукції, створену разом із музеєм Івана Гончара та за підтримки UNITED24", - йдеться в повідомленні.

У ЦУМі представлена ексклюзивна мистецька колекція з футболок, екошоперів, чашок, свічок, а також листівок з репродукціями робіт українських митців.

Прибуток направлять на збереження колекції Музею Івана Гончара та відбудову України через UNITED24.

Також ці товари можна придбати в онлайн-магазині.

  • Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
  • 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик.  

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