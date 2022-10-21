Столичний ЦУМ презентує першу благодійну колекцію сувенірів за підтримки UNITED24

Про це інформують на сторінці UNITED24.

"Головний універмаг країни презентує першу благодійну колекцію сувенірної продукції, створену разом із музеєм Івана Гончара та за підтримки UNITED24", - йдеться в повідомленні.

У ЦУМі представлена ексклюзивна мистецька колекція з футболок, екошоперів, чашок, свічок, а також листівок з репродукціями робіт українських митців.

Прибуток направлять на збереження колекції Музею Івана Гончара та відбудову України через UNITED24.

Також ці товари можна придбати в онлайн-магазині.