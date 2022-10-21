Столичний ЦУМ презентує першу благодійну колекцію сувенірів за підтримки UNITED24
Київський ЦУМ став партнером ініціативи UNITED24 та презентував першу благодійну колекцію сувенірів спільну з музеєм Гончара
Про це інформують на сторінці UNITED24.
"Головний універмаг країни презентує першу благодійну колекцію сувенірної продукції, створену разом із музеєм Івана Гончара та за підтримки UNITED24", - йдеться в повідомленні.
У ЦУМі представлена ексклюзивна мистецька колекція з футболок, екошоперів, чашок, свічок, а також листівок з репродукціями робіт українських митців.
Прибуток направлять на збереження колекції Музею Івана Гончара та відбудову України через UNITED24.
Також ці товари можна придбати в онлайн-магазині.
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