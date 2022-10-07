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Головна війна з Україною "Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ

"Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ

7 жовтня, 2022 п'ятниця
11:05
війна з Україною Путін

Президент Росії Володимир Путін більше не консультується з міністрами про наслідки ухвалених рішень

Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля і уряду РФ.

"Ще недавно віцепрем'єри і міністри працювали для президента хоча б гуглом. Він їм озвучував сценарії, які вважав імовірними, і запитував: "А якщо так вчинити – яких наслідків чекати? А якщо так – що потім буде?" Зараз цього немає", - зауважило джерело.

Близький до уряду співрозмовник видання стверджує, що багато підлеглих відчувають до нього страх, а не повагу.

 "Страх перед ним до усрачки. Але це страх без поваги. Поваги (до Путіна - ред.) немає вже пару-трійку років", - заявив співрозмовник.

Про такі настрої в кабінеті міністрів розповіли ще два джерела, близькі до уряду, і одне джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовників видання, подалі поступово президент перестав попереджати міністрів про свої плани в найближчому або віддаленому майбутньому. Усі ключові рішення він ухвалює після короткої розмови з "ближнім колом". За деякими даними, це керівники спецслужб і силових відомств. Уже кілька років "усе звалюється на голову без попереджень", додав один зі співрозмовників.

Як стверджує високопоставлене джерело видання, Путін може несподівано заявити про нововведення, а потім починається "гарячковий пошук" грошей на виконання його планів. За його словами, ще кілька років тому Путін діяв протилежним чином.

Міністри не наважуються сперечатися з ним навіть через найбільш "несподівані" рішення, і роблять це саме через страх.

  • 1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю.
  • Пізніше міноборони Молдови заявило, що використання Росією ядерної зброї вважатиметься воєнним злочином.
  • 3 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що можливість використання Путіним ядерної зброї існує, але вона малоймовірна.
  • В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон". Центр протидії дезінформації заявляє, що інформація про підводний човен "Бєлгород"  та випробування на його базі ракети "Посейдон" може зіграти на руку російській пропаганді.
  • 4 стало відомо, що президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати готовність застосування ядерної зброї за допомогою ядерного випробування на кордоні з Україною.
  • 6 жовтня президент України закликав НАТО не чекати ядерного удару, а превентивно змусити Росію не завдавати його, що викликало істеричні заяви Кремля. Свою жовч вилили Марія Захарова, Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков.

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Росія
Володимир Путін
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