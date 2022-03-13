"Страшно не те, що вбивають, а те, що кидають на гроші": СБУ перехопила розмову окупанта з його близькими
Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта з його колишньою дружиною. В ній він скаржиться їй на те, що за вбивства мирних українців йому не заплатять очікувані 2 тисячі доларів
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"Це все не страшно. Страшно те, що нас тут, схоже, кидають на бабки. Розумієш?", - заявив окупант РФ.
Відтак для того, аби таки отримати свої гроші, російський загарбник придумав схему за участю ескдружини. За його легендою, вона "потрапила в аварію", а тому йому терміново необхідно їхати до дітей. За участь у цій афері чоловік обіцяє "поставити свічку" за неї.
Також за словами окупанта, РФ не виплачує війську "бойові", а через це почастішали випадки дезертирства.
"Хлопці з**бують, але без грошей. Я без грошей з**бувати не хочу", - зазначив він.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, яким російське командування у Харкові дало команду стріляти в цивільних.
- РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".
- Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.
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