"Страшно не те, що вбивають, а те, що кидають на гроші": СБУ перехопила розмову окупанта з його близькими

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.

"Це все не страшно. Страшно те, що нас тут, схоже, кидають на бабки. Розумієш?", - заявив окупант РФ.



Відтак для того, аби таки отримати свої гроші, російський загарбник придумав схему за участю ескдружини. За його легендою, вона "потрапила в аварію", а тому йому терміново необхідно їхати до дітей. За участь у цій афері чоловік обіцяє "поставити свічку" за неї.



Також за словами окупанта, РФ не виплачує війську "бойові", а через це почастішали випадки дезертирства.

"Хлопці з**бують, але без грошей. Я без грошей з**бувати не хочу", - зазначив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, яким російське командування у Харкові дало команду стріляти в цивільних.

РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".

Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.