Студенти під ОП вимагають відставки очільника МОН Шкарлета та ректора НАУ Луцького

Про це повідомляє "Укрінформ".



Участь у заході беруть близько 150 осіб - студенти різних київських університетів: НаУКМА, КПІ, НАУ, КНУТШ та інші. Вони вишикувались перед входом до ОП з боку вулиці Інститутської. Поряд із ними знаходиться машина з гучномовцями, з якої виступають спікери.



Протестувальники тримають у руках плакати з написами "Могилянка - це свобода", "Шкарлет тимчасовий, студентство назавжди" та інші, над ними майорять прапори України.



Крім відставки Шкарлета, студенти вимагають відставки ректора НАУ Максима Луцького. Як зазначають організатори, ректор не має права очолювати ЗВО, бо він підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.



На місці події працює нацгвардія, поліція та поліція діалогу. Наразі ситуація спокійна.