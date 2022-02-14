Студенти під ОП вимагають відставки очільника МОН Шкарлета та ректора НАУ Луцького
У понеділок, 14 лютого, студенти зібралися біля Офісу Президента з вимогою відставки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета, а також ректора НАУ Максима Луцького
Про це повідомляє "Укрінформ".
Участь у заході беруть близько 150 осіб - студенти різних київських університетів: НаУКМА, КПІ, НАУ, КНУТШ та інші. Вони вишикувались перед входом до ОП з боку вулиці Інститутської. Поряд із ними знаходиться машина з гучномовцями, з якої виступають спікери.
Протестувальники тримають у руках плакати з написами "Могилянка - це свобода", "Шкарлет тимчасовий, студентство назавжди" та інші, над ними майорять прапори України.
Крім відставки Шкарлета, студенти вимагають відставки ректора НАУ Максима Луцького. Як зазначають організатори, ректор не має права очолювати ЗВО, бо він підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.
На місці події працює нацгвардія, поліція та поліція діалогу. Наразі ситуація спокійна.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на посаду президента закладу. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Ексміністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії і видасть наказ про нові вибори, оскільки попередні вважає проведеними з порушенням процедур. Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.
- Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
- Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО.
- 3 лютого МОН скасувало власний наказ про призначення повторних виборів президента Києво-Могилянської академії.
- 4 лютого під Кабміном відбулась акція протесту за відставку міністра освіти.
- 9 лютого до НАБУ та Офісу Генерального прокурора надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом.
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