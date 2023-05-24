Про це повідомляє держдепартаменту США.

Так, 143 млн доларів передало Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції державного департаменту, ще 103 - Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку.

"Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери можуть задовольнити нові потреби, пов'язані з поточним конфліктом, внаслідок якого близько 840 000 людей було переміщено всередині країни та ще 250 000 осіб були змушені втекти з 15 квітня", - кажуть в Держдепі.

Допомогу отримають Судан, Чад, Єгипет, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка.

Загальний обсяг допомоги цим країнам у 2023 фінансовому році вже складає 880 млн доларів. Вони направляються на забезпечення продовольством, водою, медичним обслуговуванням та іншою життєво необхідною допомогою внутрішньо переміщених осіб, біженців та інших осіб, які потерпають від конфлікту.