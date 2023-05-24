Судан та сусідні країни отримали гуманітарну допомогу на $245 млн від США
Сполучені Штати Америки передали $245 млн на гуманітарні потреби в Судані та сусідніх країнах
Про це повідомляє держдепартаменту США.
Так, 143 млн доларів передало Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції державного департаменту, ще 103 - Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку.
"Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери можуть задовольнити нові потреби, пов'язані з поточним конфліктом, внаслідок якого близько 840 000 людей було переміщено всередині країни та ще 250 000 осіб були змушені втекти з 15 квітня", - кажуть в Держдепі.
Допомогу отримають Судан, Чад, Єгипет, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка.
Загальний обсяг допомоги цим країнам у 2023 фінансовому році вже складає 880 млн доларів. Вони направляються на забезпечення продовольством, водою, медичним обслуговуванням та іншою життєво необхідною допомогою внутрішньо переміщених осіб, біженців та інших осіб, які потерпають від конфлікту.
- Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- 25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.
- 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.
- Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.
- Згодом сторони конфлікту Судану взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню.
- 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів.
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