Суддя не розглянув клопотання про запобіжний захід Порошенку, слідчі чекають на його повернення 17 січня, - ДБР
У ДБР повідомили, що наразі суддя не розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, слідчі чекають на його повернення для проведення процесуальних дій
Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
"Оскільки народний депутат ухилився від виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з виконуючим обов’язки генпрокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим , що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянено слідчим суддею", - сказала Сап'ян.
Вона додала, що статтею 42 Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що підозрюваний зобов’язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду.
За словами Сап'ян, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-2015 рр. вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям "ЛДНР" групою громадян України.
"У вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями "фінансування тероризму", "держзрада" і "створення терористичної організації", - сказала Сап'ян.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
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