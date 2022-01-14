Суддя не розглянув клопотання про запобіжний захід Порошенку, слідчі чекають на його повернення 17 січня, - ДБР

Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.



"Оскільки народний депутат ухилився від виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з виконуючим обов’язки генпрокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим , що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянено слідчим суддею", - сказала Сап'ян.



Вона додала, що статтею 42 Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що підозрюваний зобов’язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду.



За словами Сап'ян, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-2015 рр. вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям "ЛДНР" групою громадян України.



"У вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями "фінансування тероризму", "держзрада" і "створення терористичної організації", - сказала Сап'ян.

