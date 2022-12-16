Сунак пропонує оцінити ефективність британської допомоги Україні, - BBC
Прем'єр-міністр Великобританії попросив оцінити, скільки і чого було вкладено у допомогу Україні та якого результату було досягнуто
Про це повідомляють джерела програми ВВС Newsnight.
Ця новина викликала занепокоєння у урядовців, які виступають за безумовну підтримку України.
"Війни не виграються [аудитом]. Війни виграються на інстинктах. На початку цього року Борис [Джонсон] сказав: давайте просто зробимо це. Так що Ріші потрібно скерувати свого внутрішнього Бориса у зовнішній політиці [на підтримку України] і ні на що інше" , - каже один із співрозмовників BBC Newsnight.
Президент України Володимир Зеленський, кажуть джерела, знає про ці коливання. Він розмовляв із Сунаком і казав, що підтримка Великобританії є вкрай важливою для України.
Відзначимо, що Великобританія – один із головних прихильників України у цій війні. У 2022 році вона виділила щонайменше 2,3 млрд фунтів на озброєння та іншу допомогу. Водночас Британія після пандемії та війни переживає одну з найсильніших економічних криз в останні роки. Інфляція у країні перевищить 10% за підсумками 2022 року.
- Нагадаємо, до кінця року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.
- А міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.
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