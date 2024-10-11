Адвокат Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ, подав скаргу на незаконне затримання військового
Адвокат військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ), подав скаргу на незаконне затримання військового
Про це адвокат Олександр Шадрін повідомив у Facebook.
Він зазначив, що подав скаргу за місцем тримання затриманого Гнєзділова відповідно до статті 206 КПК (загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини).
За словами Шадріна, за весь час орган досудового розслідування і прокуратура так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи, а в протоколі затримання не написали за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК).
"Відповідно до міжнародних зобовʼязань України суд має перевірити законність затримання та звільнити особу, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 Європейської конвенції з прав людини)", - додав адвокат.
Що передувало
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.
ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру.
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