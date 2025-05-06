Чому Угода про копалини зі США є вкрай важливою для України, які є застереження. Заява Порошенка

Про це Петро Порошенко заявив в етері "Суспільного", йдеться на сайті "Європейської Солідарності".

"Угода є визначальною для відносин з нашим стратегічним партнером – США. Хочу наголосити, що без активної участі США нам буде майже неможливо добитися припинення війни, припинення вогню і довгоочікуваного, сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 2025 року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді", – вважає Петро Порошенко.

За словами пʼятого президента України, ратифікація угоди без ознайомлення нардепів з усіма складовими частинами неприпустима. Документ має дати відповідь на головну потребу України – безпекові гарантії.

"Ми вимагаємо зустрічі з прем'єр-міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині цієї угоди", – йдеться у заяві.

Він також процитував, що раніше говорив про ресурсну угоду Володимир Зеленський: "Україна відкрита до співпраці зі США з доступу до рідкісноземельних копалин, але потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання. Запропонований документ не відображає партнерство, а містить лише одностороннє зобов’язання України. Розподіл прибутків 50 на 50, але без жодних гарантій безпеки для України неприйнятний. А ми хочемо справедливого і сталого миру, ми вимагаємо гарантії безпеки. Україна не повинна виступати лише як постачальник сировини, США мають не лише отримувати доступ до українських ресурсів, а інвестувати в їхній видобуток і захищати ці ресурси й це виробництво разом з Україною. Тому безпекові гарантії мають бути чітко прописані в документи, щоб співпраця була взаємовигідною".

"Я хотів би нагадати, що з березня я виступив публічно в підтримку Зеленського. Мене як п’ятого президента і як лідера "ЄС" не цікавить, які там будуть економічні взаємовідносини, хто і скільки буде там заробляти. Мене цікавить, щоб ця угода наблизила нас до миру, а по-друге – щоб ми відновили зруйновану в Овальному кабінеті довіру і взаємовідносини між Україною і США. Україна потребує потужної позиції, тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну. Україна потребує у випадку, якщо Путін на це не піде, так званого плану Б: це необмежена кількість спеціальної зброї, це далекобійна зброя, це протиповітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, розвіддані й все, щоб збільшить могутність ЗСУ. І водночас пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Ціни на нафту і все решта це можуть зробити", – вважає Порошенко.

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Лідер партії "ЄС" також додав, що в Угоді має бути згадка про Крим.

"Ми наголошуємо, щоб в цій угоді, в протоколі про ратифікацію були обов’язково згадка про Кримську декларацію, яку підписав на моє прохання Помпео за дорученням Трампа від імені США, де написано: Крим – це Україна. Назавжди. І друга позиція – це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють, то пошліться на них при ратифікації", – зауважив лідер опозиції.

Завтра ввечері, після зустрічі з урядовцями, фракція "ЄС" сформує пропозиції.

"Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і народ буде знати, як буде голосувати наша фракція і які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити наше позитивне голосування. Тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду", – резюмував Петро Порошенко.