До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 14 тис. паломників
До Умані прибули вже понад 14 тис. паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана
Про це повідомляє Обʼєднана єврейська община України.
"Вже більш ніж 14 тисяч паломників прибули до Умані. Кожен прочанин при вʼїзді в місто проходить перевірку правоохоронцями на спеціальних блокпостах", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 2-4 жовтня.
Що відомо
У Держетнополітики 13 вересня заявили, що в Умані готові прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантують. Вже 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули до пів тисячі хасидів.
З 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом. 27 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування Рош га-Шана.
Українська влада очікує, що на святкування Рош га-Шана до Умані загалом прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю.
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