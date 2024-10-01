До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 14 тис. паломників

Про це повідомляє Обʼєднана єврейська община України.

"Вже більш ніж 14 тисяч паломників прибули до Умані. Кожен прочанин при вʼїзді в місто проходить перевірку правоохоронцями на спеціальних блокпостах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 2-4 жовтня.

Що відомо

У Держетнополітики 13 вересня заявили, що в Умані готові прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантують. Вже 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули до пів тисячі хасидів.

З 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом. 27 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування Рош га-Шана.

Українська влада очікує, що на святкування Рош га-Шана до Умані загалом прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю.