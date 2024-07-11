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Ексголову Верховного Суду Князєва виявили на Закарпатті

11 липня, 2024 четвер
00:02
Суспільство Всеволод Князєв

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва виявили на Закарпатті, за кілометр від кордону з Румунією

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Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також інформацію про це Суспільному повідомило джерело в правоохоронних органах.

Глагола зазначив, що Князєва виявили прикордонники в селі Солотвино на Закарпатті, що за 1 км від кордону з Румунією. За інформацією джерел, це сталось о 16:40 середи, 10 липня. Ексголова Верховного Суду їхав у авто як пасажир.

Після цього Князєва доправили у відділ прикордонної служби "Солотвино", щоб уточнити мету перебування поблизу кордону та перевірити версію щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України. 

За інформацією Суспільного, про цей інцидент прикордонники повідомили поліцію та ТЦК. Князєва відправили за межі прикордонної смуги. 

У коментарі Суспільному адвокат Князєва Іван Староста сказав, що жодного затримання не було.

"Пан Князєв дійсно перебуває на Закарпатті, куди прибув для оздоровлення в одному із санаторіїв. В селищі Солотвино, яке територіально розташоване поруч із кордоном, у нього перевірили документи та зʼясували мету приїзду в прикордонну зону. Після зʼясування всіх питань жодних зауважень з боку прикордонників до Всеволода Князєва немає", - наголосив Староста.

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою. 

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня 2023 року, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

12 березня Київський апеляційний суд остаточно визнав винним Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень. Йому призначили штраф розміром 2550 гривень разом із конфіскацією подарунка в 906 600 грн. Рішення апеляційного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду.

27 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України продовжила термін дії обов’язків колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. З нього також зняли електронний браслет.

17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва.

У понеділок, 8 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду зняла арешт з частини коштів Всеволода Князєва

Теги:
Кримінал
Закарпаття
Верховний суд
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