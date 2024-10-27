"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів

Про це повідомляє "Телеграф".

За словами журналістів, на водосховищі з'явилися численні мілини, а там, де раніше була вода, видно острівці. Розміри острова Сварище, розташованого навпроти котеджного містечка Goodlife Park, зросли мінімум удвічі.

"На оголеному дні водосховища можна побачити пеньки дерев, які зрізали перед затопленням цієї території під час створення водойми. Зараз ці залишки колишнього лісу уподобали водоплавні птахи - чайки та качки. На водоймі також помітили білих лебедів", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти не повідомляють причини різкого зниження рівня води у водосховищі. Натомість вони припускають, що це може бути пов'язано як із природними явищами, так і з можливим скиданням води на Київській ГЕС.