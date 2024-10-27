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"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
20:30
Суспільство Київське водосховище

Рівень води у Київському водосховищі знизився на півтора-два метри. Це призвело до відступу води від берегів на сотні метрів

Зміст
  • Київське водосховище
  • Київське водосховище

Про це повідомляє "Телеграф".

За словами журналістів, на водосховищі з'явилися численні мілини, а там, де раніше була вода, видно острівці. Розміри острова Сварище, розташованого навпроти котеджного містечка Goodlife Park, зросли мінімум удвічі. 

"На оголеному дні водосховища можна побачити пеньки дерев, які зрізали перед затопленням цієї території під час створення водойми. Зараз ці залишки колишнього лісу уподобали водоплавні птахи - чайки та качки. На водоймі також помітили білих лебедів", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти не повідомляють причини різкого зниження рівня води у водосховищі. Натомість вони припускають, що це може бути пов'язано як із природними явищами, так і з можливим скиданням води на Київській ГЕС.

  • 20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.
  • 6 червня 2023 року окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух ізсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

  • Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже 14 млрд доларів.

 

 

Теги:
Новини
Україна
екологія
Київщина
новини Києва
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