Хорватський виробник машин з розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, наразі в Україні працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING. Вони допомогли очистити понад тисячу гектарів української землі.

"Я сподіваюся, що відкриття офісу в Києві буде початком ще тіснішої співпраці й наші сапери зможуть навчатися в Україні тому, як керувати й обслуговувати ці машини", - зазначила Юлія Свириденко.

У відомстві розповіли, що найбільшу кількість техніки DOK-ING використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. В їхньому автопарку 10 легких машин для розмінування MV-4 і 14 важких машин для розмінування MV-10.

Також хорватські машини для розмінування використовує Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ), оператори гуманітарного розмінування та підрозділи ЗСУ.

Із 45 машин DOK-ING, які працюють в Україні, 8 були виготовлені на українському заводі, який є партнером хорватської компанії, наголосили в Мінекономіки.

"Українська компанія A3TECH здійснює великовузлове складання машин для розмінування DOK-ING із частковою локалізацією: частина робочого органу вже виготовляється в Україні й до кінця року на підприємстві готові довести рівень його локалізації до 100%. Компанія цього року випустила вісім локалізованих важких машин для розмінування MV-10, шість із яких вже передали ДССТ", - додали у відомстві.

Більше про роботизовані машини DOK-ING

DOK-ING виготовляє як легкі, так і важкі роботизовані машини розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції така техніка є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів і витримує вибух протитанкової міни. Машини керуються пультом дистанційного керування з радіусом дії до 1500 метрів.