Конфісковані Maybach і колекційні годинники Медведчука виставили на продаж

Про це інформує АРМА.

"АРМА на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука: дороговартісного автомобіля "MAYBACH" та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць", - йдеться у повідомленні.

Продаж майна відбуватиметься на конкурсній основі: документи для участі необхідно подати до 19 квітня. Переможця оголосять 25 квітня. Продаж арештованого майна проводитиметься на платформі "Прозорро.Продажі" відповідно до норм європейського законодавства.

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства. У лютому 2023 року Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого 2023 року стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня 2023 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні 2023 року ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

24 травня 2023 року він був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.