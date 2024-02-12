Медведчук програв суд на поновлення свідоцтва адвоката

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка".

Торік адвокати Ілля Костін та Роман Титикало зверталися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, аби Медведчука позбавили права займатися адвокатурою.

"Був складний розгляд нашої скарги. Ми навіть були вимушені заявити відвід одному з членів дисциплінарної комісії Бірюковій, яка, на наш погляд, мала відношення до бізнес-діяльності Медведчука. Права на заняття адвокатською діяльністю Медведчука позбавили у травні 2023 року і Медведчук звернувся до суду, аби це оскаржити. І от кілька днів тому він програв суд і вже навіть є текст рішення", - розповів Костін.

У тексті рішення суду йдеться, що на думку Медведчука, члени комісії були упередженими, а також на них начебто тисли: "…представник позивача… стверджує про наявність між скаржником адвокатом Іллею Костіним та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області тісних стосунків, адже останній займав в період з 2012 по 2019 рік посаду члена Ради адвокатів Київської області у складі кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області".

"Інтереси Медведчука у суді представляв адвокат Олексій Калінніков. Він же раніше був представником ексгенпрокурора-втікача Віктора Пшонки. Калінніков станом на 12 лютого 2024 року значиться на сайті Вищої школи адвокатури Національна асоціація адвокатури викладачем. А Асоціацію адвокатури понад 10 років поспіль очолює соратниця Медведчука - Лідія Ізовітова", - йдеться у повідомленні "Голки".

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.