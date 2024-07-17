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Можу тепер дихати вільно: ексрозвідник Червінський вийшов із СІЗО

17 липня, 2024 середа
11:54
Суспільство Роман Червінський

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Я можу тепер дихати вільно. Усе моє життя лежить на чистому столі. Вони все, що могли вже зробили, всі звинувачення пред'явили. У рамках цих звинувачень вони крутяться, нічого нового немає. Вони чи домашній арешт, чи ще щось хочуть зробити, але це вже не вплине на суть справи в загальному не вплине на мою внутрішню впевненість. Їхня стратегічна поразка вже видна, це конвульсії", - наголосив Червінський.

За словами ексрозвідника, влада забула, що українці - це демократичне суспільство. 

"Вони мають подякувати нам за те, що ми говоримо владі правду в очі. Ми не боїмося цього казати. Вони можуть робити з цього висновки, змінювати рішення, стратегію, тактику. Вони вже дійшли до того, що арештовують тих людей, які воюють з росіянами", - зауважив Червінський.

Колишній співробітник Головного управління розвідки також додав, що влада вже сама себе загнала у кут.

"Тому весь цей тягар лягає на звичайних людей, на хлопців, які воюють сьогодні на фронті. Це мене найбільш зачіпає тому, що людина, яка готова витати своє життя за Батьківщину має вірити в те, що за спиною є надійний стиль, а не так, що тебе завтра твої ж почнуть за якимись надуманими фактами переслідувати", - резюмував Червінський.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань.

7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.



 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Кропивницький
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