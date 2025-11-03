На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Юлія Клименко (Сірко).

"Укрзалізниця перебуває у досить важкому фінансовому стані, щорічно генерує, як мінімум, приблизно 20 млрд грн збитків. Власне, ці 20 млрд покриваються з державного бюджету. Ми бачимо системні обстріли росіянами залізничної інфраструктури: вокзали, підстанції, локомотиви, вагони. Думаю, що ворог продовжить завдавати подібні удари, тому ці збитки будуть збільшуватися. Щодо програми "УЗ-3000", виглядає, що збитки Укрзалізниці з 20 млрд грн збільшаться, мабуть, у два рази, якщо ми так безвідповідально будемо ставитися і роздавати програми направо і наліво", - прокоментувала Юлія Клименко.

За її словами, пасажирські квитки в Україні на проїзд Укрзалізницею є дотаційними. Ці 20 млрд грн збитків - вартість квитків, які раніше зі своїх доходів покривала Укрзалізниця. Оскільки зараз доходів в компанії немає, відповідно, покриває державний бюджет.

"Безкоштовні перевезення - це збитки, а вганяти Укрзалізницю в збитки - зменшення доходів залізниці, відповідно, зарплат залізничників. Хочу нагадати, що зараз працює близько 250 тис. залізничників. Замість того щоб зробити компанію прибутковою, допомогти їй стати новітньою залізницею, програма "УЗ-3000" вганяє Укрзалізницю в додаткові збитки. І замість модернізації залізниці та збільшення зарплати залізничникам, будуть збитки, які покриються з кишені кожного українця - хто їздить і не їздить залізницею. Я сподіваюся, і Офіс, і уряд переглянуть "УЗ-3000" і зроблять з цієї програми дійсну корисну для українців", - зауважила нардепка.

На її думку, програма має включати монетизацію пільг, реєстр транспортних пільговиків, купівля вагонів, локомотивів та й загалом - побудова модерної залізниці, в якій нам не соромно їздити на відміну від сьогоднішніх електричок, в яких немає ні опалення, ні вікон.

"Власне, так повинна виглядати програма "УЗ-3000", а все інше - чистої води популізм. Не знаю, хто запропонував, але це виглядає абсурдом. На фоні 20 млрд грн збитків, що кожного дня горять локомотиви, вагони, знищуються вокзали, то ще й вганяти у додаткові 750 млрд грн збитків - це якась злочинна, антидержавна політика. Будемо чекати подробиць. Маю надію, всі схаменуться і зрозуміють - про що залізниця, що не може бути у залізничників зарплата 15 тис. грн. Хочу сказати, що багато людей звільняються із залізниці у пошуку іншої роботи. Скоро у нас буде ситуація, коли нікому буде вести локомотив чи обслуговувати залізницю, і це катастрофа всього залізничного сектору. Тому над цим треба працювати, а не придумувати якісь дурні, популістичні програми, які ще більше вгонять в збитки й зменшать дохід залізничників", - підкреслила Клименко.