На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
Замість модернізації залізниці та підвищення зарплат залізничникам, програма "УЗ-3000" в рази збільшить збитки Укрзалізниці, які покриваються з державного бюджету
Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Юлія Клименко (Сірко).
"Укрзалізниця перебуває у досить важкому фінансовому стані, щорічно генерує, як мінімум, приблизно 20 млрд грн збитків. Власне, ці 20 млрд покриваються з державного бюджету. Ми бачимо системні обстріли росіянами залізничної інфраструктури: вокзали, підстанції, локомотиви, вагони. Думаю, що ворог продовжить завдавати подібні удари, тому ці збитки будуть збільшуватися. Щодо програми "УЗ-3000", виглядає, що збитки Укрзалізниці з 20 млрд грн збільшаться, мабуть, у два рази, якщо ми так безвідповідально будемо ставитися і роздавати програми направо і наліво", - прокоментувала Юлія Клименко.
За її словами, пасажирські квитки в Україні на проїзд Укрзалізницею є дотаційними. Ці 20 млрд грн збитків - вартість квитків, які раніше зі своїх доходів покривала Укрзалізниця. Оскільки зараз доходів в компанії немає, відповідно, покриває державний бюджет.
"Безкоштовні перевезення - це збитки, а вганяти Укрзалізницю в збитки - зменшення доходів залізниці, відповідно, зарплат залізничників. Хочу нагадати, що зараз працює близько 250 тис. залізничників. Замість того щоб зробити компанію прибутковою, допомогти їй стати новітньою залізницею, програма "УЗ-3000" вганяє Укрзалізницю в додаткові збитки. І замість модернізації залізниці та збільшення зарплати залізничникам, будуть збитки, які покриються з кишені кожного українця - хто їздить і не їздить залізницею. Я сподіваюся, і Офіс, і уряд переглянуть "УЗ-3000" і зроблять з цієї програми дійсну корисну для українців", - зауважила нардепка.
На її думку, програма має включати монетизацію пільг, реєстр транспортних пільговиків, купівля вагонів, локомотивів та й загалом - побудова модерної залізниці, в якій нам не соромно їздити на відміну від сьогоднішніх електричок, в яких немає ні опалення, ні вікон.
"Власне, так повинна виглядати програма "УЗ-3000", а все інше - чистої води популізм. Не знаю, хто запропонував, але це виглядає абсурдом. На фоні 20 млрд грн збитків, що кожного дня горять локомотиви, вагони, знищуються вокзали, то ще й вганяти у додаткові 750 млрд грн збитків - це якась злочинна, антидержавна політика. Будемо чекати подробиць. Маю надію, всі схаменуться і зрозуміють - про що залізниця, що не може бути у залізничників зарплата 15 тис. грн. Хочу сказати, що багато людей звільняються із залізниці у пошуку іншої роботи. Скоро у нас буде ситуація, коли нікому буде вести локомотив чи обслуговувати залізницю, і це катастрофа всього залізничного сектору. Тому над цим треба працювати, а не придумувати якісь дурні, популістичні програми, які ще більше вгонять в збитки й зменшать дохід залізничників", - підкреслила Клименко.
- 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати до 15 листопада комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає фінансову допомогу, фіксовані тарифи на комунальні послуги, безкоштовні залізничні поїздки та розширення медичних програм. Також доручено пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців - пропозиція від Укрзалізниці "УЗ-3000".
