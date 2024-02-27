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Нацагентство підтвердило плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета

27 лютого, 2024 вiвторок
14:04
Суспільство Сергій Шкарлет

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило наявність плагіату в дисертації колишнього міністра освіти України Сергія Шкарлета

Про це у коментарі Українська правда.Життя повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов. 

"Попри всі намагання звинуваченої особи відтягнути цю справу, НАЗЯВО одноголосно проголосувало за те, що в докторській дисертації Сергія Шкарлета є плагіат", - сказав він. 

Наразі НАЗЯВО звернулося до МОН з поданням про позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.

Що відомо про плагіат у наукових роботах Шкарлета 

Вчені-активісти у 2020 році вивчили статтю для докторської дисертації тодішнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили майже 90% плагіату Етичний комітет Нацагенства з питань забезпечення якості освіти 11 вересня 2020 року відреагував на скарги і визнав, що у трьох роботах Шкарлета є плагіат.

Шкарлет згодом заявив, що оскаржить рішення комітету з питань етики НАЗЯВО, який знайшов плагіат у його наукових роботах. Він зазначив, що існує підтверджене спростування тому, що в його наукових роботах є плагіат.

5 квітня 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною перевірку комітетом з питань етики НАЗЯВО наукових робіт Шкарлета. 

17 березня 2023 року Шкарлет написав заяву про відставку. При цьому він написав своє прізвище з помилкою.

20 березня 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти, згодом за його відставку проголосували у Верховній раді. 

28 грудня 2023 року Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив плагіат у дисертації Шкарлета. 

Теги:
Україна
освіта
Наука
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