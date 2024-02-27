Нацагентство підтвердило плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета
Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило наявність плагіату в дисертації колишнього міністра освіти України Сергія Шкарлета
Про це у коментарі Українська правда.Життя повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.
"Попри всі намагання звинуваченої особи відтягнути цю справу, НАЗЯВО одноголосно проголосувало за те, що в докторській дисертації Сергія Шкарлета є плагіат", - сказав він.
Наразі НАЗЯВО звернулося до МОН з поданням про позбавлення Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук.
Що відомо про плагіат у наукових роботах Шкарлета
Вчені-активісти у 2020 році вивчили статтю для докторської дисертації тодішнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили майже 90% плагіату Етичний комітет Нацагенства з питань забезпечення якості освіти 11 вересня 2020 року відреагував на скарги і визнав, що у трьох роботах Шкарлета є плагіат.
Шкарлет згодом заявив, що оскаржить рішення комітету з питань етики НАЗЯВО, який знайшов плагіат у його наукових роботах. Він зазначив, що існує підтверджене спростування тому, що в його наукових роботах є плагіат.
5 квітня 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною перевірку комітетом з питань етики НАЗЯВО наукових робіт Шкарлета.
17 березня 2023 року Шкарлет написав заяву про відставку. При цьому він написав своє прізвище з помилкою.
20 березня 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти, згодом за його відставку проголосували у Верховній раді.
28 грудня 2023 року Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив плагіат у дисертації Шкарлета.
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