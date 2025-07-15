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Ексклюзив

Один уряд національних провалів зміниться на новий уряд національних провалів, - Геращенко

Марина Клюєва
15 липня, 2025 вiвторок
18:59
Суспільство Ірина Геращенко

Уряд Дениса Шмигаля запам’ятався українцям хіба тим, що був найдовший час на своїх посадах

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Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в етері Еспресо. 

"Уряд Шмигаля, я думаю, що запам'ятався українцям, хіба що тим, що найдовше був на своїх посадах, але я думаю, і народні депутати України без Вікіпедії не згадають прізвища міністрів. Це був найменш суб'єктний уряд і Шмигаль навіть у своїй заяві не написав причину своєї відставки. Несуб'єктний прем'єр побоявся написати несуб'єктному парламенту правду, що причиною відставки є вимога Зеленського. Якщо ми говоримо про процедуру, то всі ми усвідомлюємо, що відбувається грубе порушення Конституції, Закону про воєнний стан, адже стаття 10 цього закону забороняє під час воєнного стану зміну всього уряду. Тому Шмигаля примусили писати заяву про відставку", - сказала вона.

Також Ірина Геращенко зауважила, що у парламентсько-президентській республіці оголошувати кандидатуру майбутнього прем'єра має не президент. 

"Сьогодні цілий день в парламенті ми в нашому секторі чули відголоски дискусії “слуг”, які активно читають Telegram-канали та соцмережі опозиції, аби з них дізнатися, хто буде наступними міністрами. Адже цей парламент довели до стану такої несуб'єктності, що їх роль лише натискати кнопки. Чому саме зараз? Тому що Зеленський і офіс усвідомлюють, що набирається уже  критична маса негативу суспільного по продовженню війни і немає там поки що ніяких перспектив миру. По важкій ситуації в економіці, важкій ситуації на фронті, прийшов час на когось цей негатив скинути. Ну і цапом-відбувайлом визнали уряд Шмигаля. Але найсмішніше, що всіх цих самих персонажів перепризначать на нові посади", - зазначила вона.

Народна депутатка додала, що нових прізвищ новий уряд не матиме, тож відбулася зміна ліжок у кімнаті. 

"На 100% свого лояльного Шмигаля поміняють на 1000% свою лояльну пані Свириденко. Зеленського люблять його фанати порівнювати із Черчиллем. Абсолютно некоректне звичайно порівняння, адже Черчилль, коли Британія вступила у війну, сформував уряд національної єдиності, подавши руку своїм найзапеклішим опонентам і об'єднавши всіх навколо захисту Британії від німецької нацистської навали. Зеленському не вистачає мудрості, мужності і політичного, я б сказала, державницького підходу сформувати уряд національного порятунку. Один уряд національних провалів зміниться на новий такий же уряд національних провалів, за яким стоїть не політична сила, не команда, а Офіс президента. І єдиний тут ляльковод цієї всієї історії - це Офіс президента", - зауважила Ірина Геращенко. 

Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо 

Про те, що найближчим часом звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звільнять, в середині червня зазначав у кулуарах Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Він казав, що рішення про це вже ухвалили.

13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та главою Мінцифри Михайлом Федоровим. "Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - сказав він.

15 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
Ірина Геращенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Коментар з Антоном Борковським
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