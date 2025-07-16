Політолог Кошель висловив думку щодо того, яким би мав бути ідеальний Кабмін

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Який би мав бути ідеальний Кабмін, ідеальний механізм: має бути новий кандидат у прем'єри, який має сказати, що президент визначає МЗС та Міноборони. Далі говорить, щоб йому дали можливість сформувати команду людей, з якими він хоче працювати, бо уряд - це командна гра", - сказав він.

Кошель зазначив, що поки видно, що Банкова розписує "шахматку" - хто буде, яку посаду буде займати.

"Добре, що принаймні ми бачимо натяки, що може бути сильний блок людей, близьких до прем'єр-міністерки. Питання №2 - нам би було варто покладатися на антикризових менеджерів. Є багато різних висловлювань - "уряд нацєдності" і так далі. Питання не у формулюваннях - це мають бути менеджери, незалежно від того, який партійний квиток. У нас є попередня урядова команда - там є багато блискучих управлінців. Забирайте їх звідти. Я переконаний, що вихідці з бізнесу - якщо людина керує заводом на 20 тис. працівників, вона достатньо успішно може закривати різні сфери", - зазначив політолог.

Експерт додав, що це дуже серйозний управлінський досвід на різних рівнях - розв'язувати проблеми, зокрема в ручному режимі.

"Цього ми також не бачимо, цього також не відбувається. Це велика прогалина, бо уряд має зробити висновки. У чому, наприклад, претензії до Умєрова - він не мав суттєвого управлінського досвіду, десь навчався по ходу. Цього не треба допускати у будь-якому разі. Ми зараз при обговоренні можливих кандидатур, витоків інформації, ми не бачимо цих менеджерів", - підсумував Кошель.

Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо 13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду. У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України. 15 липня Шмигаль написав заяву про відставку. 16 липня Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністра.



