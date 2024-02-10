"Поліція діалогу звернулася до мене: чи їхатиму на Майдан?" Депутатка Херсонської міськради Погомій про акції на підтримку Залужного

Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

"Учора вже до мене вранці подзвонила поліція діалогу і попросила про зустріч, тема була така: а чи будете ви їхати на Майдан, а чи будете ви робити заклики на Майдан і в такому ключі. Тобто трапилося те, що трапилося, Залужного зняли, але поліція вже хвилюється. Ми розуміємо, їм дали завдання, це не вони самі по своїй волі", - вважає депутатка.

Погомій нагадала про Революцію Гідності взимку 2013-2014 років, яка саме так називалася через свободу слова та небажання народу миритись діями тодішньої влади.

"Не можна нас вважати за пилюку під ногами, ми люди, ми виросли в демократичній більш-менш країні, як то кажуть. Ми не хочемо бути Росією номер два, ми не хочемо бути малоросами, ми хочемо бути українцями у своїй вільній країні. А нам цього зараз не дають і поки ми можемо говорити, але я сподіваюсь, що це буде не поки все ж таки. Бог має на нас свої плани і я сподіваюсь, що Бог мене почує і що плани у нього на Україну такі, як нам треба, а не такі, як треба загарбника", - підсумувала депутатка Херсонської міської ради.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік. Сирський озвучив свої пріоритети на посаді.

Того ж вечора декілька десятків людей зібралися у Києві на Майдані Незалежності: на їхню думку, звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України було помилковим рішенням президента Володимира Зеленського.