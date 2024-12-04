Стефанчук розповів, на що витратить 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанчук зазначив, що поки що не оформлював заяву на отримання виплати.

Проте він зауважив: якщо вирішить це зробити, спрямує гроші на допомогу Збройним Силам України.

"Я і всі члени моєї сім'ї, які зараз перебувають в Україні й також мають право скористатися цією можливістю. Тільки на Збройні Сили", - наголосив голова Верховної Ради.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу понад 2,5 млн.

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

