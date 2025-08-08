Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений — Сергій Кузяра — зі своїм адвокатом.

До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.

Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом".

"Нема що казати. Одним словом — це сюр. У час, коли країна має зосередитися на допомозі Збройним Силам, фронту, розвитку оборонної промисловості та зміцненні парламентської дипломатії, влада влаштовує шоу. Сценарій повністю провалився. Вже сьомий рік намагаються мене судити, але цієї справи фактично не існує. Засідання тривають по кілька хвилин, прокурори ховають очі — не через совість, а через страх. І цей страх, переконаний, згодом охопить і слідчих, і інших причетних", — сказав він.

Політик нагадав, що під час повномасштабного вторгнення залишився в Україні разом з військовими, яких, за його словами, влада до того незаконно ув’язнювала. Він заявив, що нинішні дії влади — від атак на антикорупційні органи та громадських активістів до переслідування журналістів та опозиційних політиків — шкодять державі та наближають її до авторитарної моделі.