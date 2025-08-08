Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня

Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня

Ксенія Золотова
8 серпня, 2025 п'ятниця
12:29
Суспільство

У Шевченківському районному суді Києва 8 серпня розпочалося чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді, яке відклали до вересня

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений — Сергій Кузяра — зі своїм адвокатом.

До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.

Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом".

"Нема що казати. Одним словом — це сюр. У час, коли країна має зосередитися на допомозі Збройним Силам, фронту, розвитку оборонної промисловості та зміцненні парламентської дипломатії, влада влаштовує шоу. Сценарій повністю провалився. Вже сьомий рік намагаються мене судити, але цієї справи фактично не існує. Засідання тривають по кілька хвилин, прокурори ховають очі — не через совість, а через страх. І цей страх, переконаний, згодом охопить і слідчих, і інших причетних", — сказав він.

Політик нагадав, що під час повномасштабного вторгнення залишився в Україні разом з військовими, яких, за його словами, влада до того незаконно ув’язнювала. Він заявив, що нинішні дії влади — від атак на антикорупційні органи та громадських активістів до переслідування журналістів та опозиційних політиків — шкодять державі та наближають її до авторитарної моделі.

  • Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини та Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
  • 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
  • Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
  • 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
  • ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
  • Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
  • 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи п'ятого президента близько 15 хвилин. 
  • Перед аеропортом на Порошенка чекали численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій. Прибуття лідера "Євросолідарності" висвітлювали на місці подій міжнародні та українські журналісти.
  • Після виступу перед прихильниками Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
  • 19 січня Печерський райсуд Києва о 14:00 обрав п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
Теги:
Новини
Кримінал
Петро Порошенко
Європейська солідарність
Про нас

