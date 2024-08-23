Суд відмовився розглядати скаргу на ДБР начальника штабу "Азову" Кротевича

Про це повідомило медіа Ґрунт.

Адвокат Кротевича Валентин Бондарчук у коментарі виданню повідомив, що суд відмовив у позові через "відсутність складу злочину".

У коментарі "Бабелю" адвокат зазначив, що суд вважає, нібито заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про який йдеться.