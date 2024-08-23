Суд відмовився розглядати скаргу на ДБР начальника штабу "Азову" Кротевича
Шевченківський суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича на Державне бюро розслідувань
Про це повідомило медіа Ґрунт.
Адвокат Кротевича Валентин Бондарчук у коментарі виданню повідомив, що суд відмовив у позові через "відсутність складу злочину".
У коментарі "Бабелю" адвокат зазначив, що суд вважає, нібито заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про який йдеться.
- 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти українського генерала, який, за його словами, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
- 24 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.
- 28 червня Кротевич повідомив, що отримав відповідь від ДБР на скаргу. Він додав, що "відповіддю не задоволений"
- Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань не стало відкривати окреме кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, відповідального в минулому за більшу частину фронту.
- 22 липня начальник штабу "Азову" заявив, що подав у суд скаргу на Державне бюро розслідувань, оскільки відомство не відкрило кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
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