Суд відсторонив від посади директора департаменту КМДА через підтоплення тунелю метро у столиці у 2023 році

Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури.

У повідомленні не уточнюють імені фігуранта, однак судячи з посади йдеться про Руслана Кандибору. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт до 10 вересня.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки", – зазначено в матеріалі.

Водночас прокуратура оскаржуватиме рішення в апеляційному порядку, адже було звернення до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Закриття метро у Києві 2023-2024

У Києві 8 грудня 2023 року припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

У січні 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

У червні повідомлялося, що у столиці України триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська": рух поїздів на ділянці планують поновити на початку осені.

У вівторок, 23 липня, начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену повідомили підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У липні 2024 року суд обрав запобіжний захід в.о. начальника Київського метрополітену.