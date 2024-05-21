Суспільне переводить мовлення на Перший, формально - як частину телемарафону
Суспільне транслюватиме свій контент на загальнонаціональному телеканалі Перший
Про це йдеться у повідомленні на сайті мовника.
"У рамках марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший. З 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом", - йдеться у повідомленні.
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Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький назвав переведення мовлення на Перший "розширенням виробництва власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом".
"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - сказав Чернотицький.
Мовник зазначив, що учасники марафону уклали додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю.
"Разом із тим марафон "Єдині новини #UАразом" трансформує та покращує сітку марафону та збільшує перелік нових продуктів. Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск "Ранок Марафон" у ранкових слотах. Про інші зміни та нові продукти марафон "Єдині новини #UАразом" буде повідомляти в наступних новинах", - зазначило Суспільне.
Голова наглядової ради мовника Світлана Остапа в коментарі Детектору медіа назвала таке рішення "цивілізованим розлученням" і розповіла про гарантії від РНБО щодо подальшої роботи.
"На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде", - сказала Остапа.
Детектор медіа з посиланням на власні джерела повідомив, що виключно свій контент на Першому каналі Суспільне почне транслювати 21 травня о 15:00.
- Раніше нардепка-"слуга" Мар'яна Безугла оприлюднила допис про "аж 6 державних каналів", утримуваних платниками податків, назвавши серед них Суспільне. Ще один допис Безугла присвятила окремо Суспільному, запропонувавши замість мовника фінансувати медицину та реабілітацію поранених.
- Мовник відреагував на закиди Безуглої, нагадавши, що існування незалежного суспільного мовлення - одна із передумов вступу України до Євросоюзу.
- Комісія з журналістської етики підтримала Суспільне на тлі закидів Безуглої та можливого виключення з прайм-тайму марафону.
- Спільнота Медіарух закликала владу припинити тиск на Суспільне.
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