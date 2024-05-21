Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Суспільне переводить мовлення на Перший, формально - як частину телемарафону

Суспільне переводить мовлення на Перший, формально - як частину телемарафону

21 травня, 2024 вiвторок
11:08
Суспільство Суспільне

Суспільне транслюватиме свій контент на загальнонаціональному телеканалі Перший

Зміст

Про це йдеться у повідомленні на сайті мовника.

"У рамках марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший. З 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВлада готує зачистку інформаційного поля, - нардеп Юрчишин

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький назвав переведення мовлення на Перший "розширенням виробництва власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом".

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - сказав Чернотицький.

Мовник зазначив, що учасники марафону уклали додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю.

"Разом із тим марафон "Єдині новини #UАразом" трансформує та покращує сітку марафону та збільшує перелік нових продуктів. Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск "Ранок Марафон" у ранкових слотах. Про інші зміни та нові продукти марафон "Єдині новини #UАразом" буде повідомляти в наступних новинах", - зазначило Суспільне.

Голова наглядової ради мовника Світлана Остапа в коментарі Детектору медіа назвала таке рішення "цивілізованим розлученням" і розповіла про гарантії від РНБО щодо подальшої роботи.

"На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде", - сказала Остапа.

Детектор медіа з посиланням на власні джерела повідомив, що виключно свій контент на Першому каналі Суспільне почне транслювати 21 травня о 15:00.

  • Раніше нардепка-"слуга" Мар'яна Безугла оприлюднила допис про "аж 6 державних каналів", утримуваних платниками податків, назвавши серед них Суспільне. Ще один допис Безугла присвятила окремо Суспільному, запропонувавши замість мовника фінансувати медицину та реабілітацію поранених.
  • Мовник відреагував на закиди Безуглої, нагадавши, що існування незалежного суспільного мовлення - одна із передумов вступу України до Євросоюзу.
  • Комісія з журналістської етики підтримала Суспільне на тлі закидів Безуглої та можливого виключення з прайм-тайму марафону.
  • Спільнота Медіарух закликала владу припинити тиск на Суспільне.
Теги:
Новини
Україна
суспільне мовлення
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
20 травня, 2024 понедiлок
Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня
гроза
19 травня, 2024 неділя
Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.51
    Купівля 39.51
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
21 травня
12:33
Китай
У Китаї жінка влаштувала різанину у початковій школі: є загиблі та поранені
12:29
Електроенергія
Без обмежень споживання вдень: ситуація в енергосистемі станом на 21 травня
12:10
Ексклюзив
Тайвань підтримує Україну
Тайвань переймає досвід України, готуючись до оборони від Китаю, - Гопко
12:06
Фінляндія
Фінляндія представила законопроєкт для боротьби з керованою міграцією на кордоні з РФ
12:03
OPINION
Віталій Шабунін
Цифрове оновлення засвідчило неадекватність паперової системи
11:35
Німеччина Україна
Німеччина підтримала план США щодо заморожених активів РФ для України, - Bloomberg
11:33
евакуація з Харківщини
У Мінреінтеграції пояснили, чи мають право на виплати ВПО люди, які повторно евакуюються з Харківщини
10:56
До Києва приїхав зірка "Надприродного" Міша Коллінз
Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні
10:41
В Україну прибула колона автівок
В Україну прибула колона автівок, переданих Лондоном у рамках програми утилізації
10:25
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі президентом Раїсі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 травня: скільки коштують долар і євро
10:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмови про легітимність президента та побоювання, що відключення електроенергії завдасть шкоди оборонній промисловості України. Акценти світових ЗМІ 21 травня
10:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чи напав би Путін за іншого президента?
09:59
Copilot Plus PCs
Microsoft представила нові ноутбуки з вбудованим штучним інтелектом
09:45
Україна ЄС
ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні, - POLITICO
09:43
Ексклюзив
Бронетехніка від партнерів надходить до України з великими затримками, - Згурець
09:38
Ексклюзив
чорне море, ракетоносій рф
Попри втрату ракетоносія "Циклон", РФ зберігає можливості для сумарного залпу понад 80 ракет "Калібр", - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко
09:30
У Криму горить нафтобаза
Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ, - росЗМІ
09:07
речник Держдепу США Метью Міллер
"Позиція залишається чіткою": Держдеп США ототожнив перемогу України та поразку РФ
08:59
Оновлено
Росія атакувала Україну з ночі на 21 травня: Харків атакували двічі, є постраждалі
08:48
Резерв+
Міноборони: представникам ТЦК можна буде показати свій статус в додатку Резерв+
08:34
скам’яніла бабка
На півночі Китаю знайшли добре збережену скам’янілість бабки віком 165 млн років
08:34
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну
08:04
OPINION
Костянтин Корсун
Резерв+ - це не про безпеку
08:00
ППО, обстріл, ЗСУ
Повітряні сили вночі знищили 28 з 29 "шахедів", які РФ спрямувала на Україну
07:55
КНДР, Північна Корея
Делегація ради федерації Росії прибула до КНДР: обговорюватимуть нарощення двосторонніх зв’язків
07:38
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган розкритикував Євробачення: "Неможливо зустріти нормальну людину"
07:25
втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 15 танків, 42 артсистеми і понад 1300 військових армії РФ, - Генштаб
07:15
Радбез ООН
Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
06:53
Дональд Туск
"Справа дуже серйозна": Туск заявив, що спецслужби арештували людей, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ
06:35
напад з ножем
У Німеччині невідомий напав з ножем на українського підлітка: хлопця госпіталізували
06:19
Грузія протести
США можуть ухвалити пакет допомоги Грузії у разі відмови від закону про "іноагентів", - Politico
05:48
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим
05:20
Папа Франциск
"Зупиніться, почніть переговори": Папа Римський закликав усі воюючі країни до миру
04:41
Джуліан Ассанж
Суд у Лондоні дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США
03:59
Іран
Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: відома дата виборів нового президента
03:31
Київ, Майдан Незалежності
На тиждень пізніше, ніж зазвичай: у Києві зафіксували метеорологічне літо
03:03
Ілюстративне фото
В РФ зріс дефіцит робочої сили: британська розвідка назвала причини
02:02
ями на дорогах
У Києві на 4 місяці обмежать рух двома вулицями через реконструкцію транспортної розвʼязки. Деталі
01:31
ексмера Куп'янська Мацегору судитимуть за держзраду
Загрожує довічне: справу ексмера Куп'янська, який здав місто ворогу, передали до суду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV