"Ніхто не наважується вийти з телемарафону, а влада не наважується розпустити його", - нардепка Клименко

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Якщо Суспільне заявило про вихід з телемарафону, який насправді особливо ніхто не дивиться, давайте скажемо прямо, тут же питання в тому, що телеканали втрачають свої рейтинги, бо вони знаходяться в телемарафоні. Здається, було останнє дослідження, де близько 30% українців дивляться телемарафон, 70% - отримують інформацію з телеграм-каналів та інших або медіаресурсів, або telegram-каналів. Це дуже погано, оскільки такою інформацією можна дуже просто маніпулювати", - переконана нардепка.

За її словами, національний телемарафон, який створювався як засіб об’єднання та інформування громадськості досяг точки, коли його ефективність була вичерпана: "Я думаю, що це всі розуміють телеканали, просто ніхто не наважується вийти з цього телемарафону першому і не наважується влада розпустити телемарафони, дати медіагрупам і медіаканалам жити своїм життям, робити власний контент. Суспільне вирішило зробити такий важливий і дуже героїчний крок за що, власне кажучи, торпедується окремими представниками".

Клименко нагадала, що Суспільне мовлення було створено за демократичними принципами й для підтримки демократичних цінностей та незалежності медіа.

"Безумовно ніхто не дасть його закрити, знищити, щоб не говорила ні Мар'яна, ні інші окремі представники, тому що це буде величезний маркер не тільки для західних партнерів, але для українців про посилення диктатури, я думаю, що це нікому не потрібно і я сподіваюсь, що всі дадуть спокій Суспільному й дадуть йому можливість розвиватися", - підсумувала нардепка.