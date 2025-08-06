Тиск на незалежність НАБУ та САП триватиме, але тепер - більш витончено, - голова антикорупційного центру "Межа"

Про це сказала голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Наразі на Банковій вважають, що те, що їм не вдалося так легко знищити НАБУ і САП, свідчить про те, що вони щось упустили - можливо, не оцінили електоральні настрої. Сьогодні молодь, якій 20–25 років, дуже активна, їй цікаво, що відбувається в державі. Вона вихована останніми трьома роками війни та дуже патріотично налаштована. І цього не врахували політтехнологи на Банковій", - сказала Богуславець.

Голова антикорупційного центру "Межа" впевнена, що тиск на незалежність НАБУ і САП триватиме.

"Я впевнена, що це станеться дуже скоро. І думаю, що тепер вони робитимуть це дуже ювелірно. Тобто не так нахабно, як раніше - голосуючи в парламенті за очевидно замовні політичні рішення. Можливо, зараз вони використають інший інструмент - спецперевірки працівників НАБУ з боку СБУ, особливо тих, хто має доступ до державної таємниці. Можливо, там почнуться якісь інсинуації.

Ми точно знаємо й маємо підтвердження з власних джерел і маємо скріни, де народні депутати зі "Слуги народу", коли їх у чатах запитували, чому голосували за цей закон, відповідали: 'Це особисте рішення пана Зеленського'", - додала Богуславець.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".









