Суспільство у Бразилії максимально поляризоване, - експерт-міжнародник
Протести у Бразилії викликані поляризацією суспільства до крайньо лівих та крайньо правих рухів, ситуація має нормалізуватися
Про це в ефірі Еспресо заявив координатор програми співпраці з Латинською Америкою Центру Трансатлантичного Діалогу Олександр Сливчук.
"Всі президенти і уряди Латинської Америки підтримали чинного президента Лулу да Сільву. Зараз більшість урядів на континенті лівого спрямування, да Сільва - теж. Ми можемо аналізувати та прогнозувати більш тісну співпрацю між Бразилією та іншими урядами ЛА, що буде корисно та якісно для інтеграції у регіоні", - зазначив він.
На думку Сливчука, масштабних економічних потрясінь не буде.
"Це більше внутрішній конфлікт в Бразилії і Лулі доведеться докласти зусиль, щоб консолідувати суспільство. Наразі воно максимально поляризоване. Перемога Лули була з результатом 50, 18%. Суспільство поляризовано до крайньо лівих та крайньо правих рухів, що спричинило такі жорстокі протести. Я впевнений, що вирішенням будуть економічні реформи. Ситуація нормалізується, однак потрібен час. Якщо Сільва перейде від прямолінійної критики Болсонару і вирішить займатися реформами - суспільство його підтримає", - підсумував експерт.
- 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.
- Через кілька годин після прориву протестувальників правоохоронці звільнили в Бразилії будівлі конгресу, президентського палацу і Верховного суду.
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