Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві рух метро на синій гілці повноцінно відновлять 12 вересня, - Кличко

У Києві рух метро на синій гілці повноцінно відновлять 12 вересня, - Кличко

Юлія Лаврук
11 вересня, 2024 середа
12:28
Суспільство метро

У четвер, 12 вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів між станціями метро "Героїв Дніпра" - "Теремки"

Зміст

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" завершені. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" і "Теремки"", - написав мер.

Він розповів, що загалом комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема, ДТЕКу та Укртелекому, розробили котлован глибиною понад 15 м та демонтували стару частину тунелю довжиною 27 метрів і побудували нову.

Крім того, під час робіт посилили з обох сторін тунельну оправу, що примикає до нової ділянки, уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі та налагодили безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", - розповів Кличко.

Він додав, що кошторисна вартість усього комплексу робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Що відомо про закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював  човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, Максим Шкіль заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

У серпні власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль повідомив, що ремонтні роботи в тунелі на синій гілці столичного метро до 10 вересня повністю завершать, що дасть змогу відновити рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська" до 15 вересня.

Наприкінці літа між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" пройшов перший пробний проїзд.

Теги:
Україна
Віталій Кличко
транспорт
новини Києва
Читайте також:
Шойгу Пєсков
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Економіка рф
Автор Марина Клюєва
9 вересня, 2024 понедiлок
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.25
    Продаж 45.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
13:34
Володимир Зеленський, Харків
Захід підштовхує Україну до створення плану "Б" щодо війни з Росією, - WSJ
13:21
Оновлено
РФ атакувала Костянтинівку: 3 людини загинули, 5 отримали поранення
13:13
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
13:06
Меморіал пам'яті жертв трагедії кримськотатарського народу
У Києві відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу
13:01
Володимир Путін
"Дайте спокій": у Кремлі незадоволені використанням фігури Путіна у внутрішньополітичній боротьбі США
13:00
Огляд
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Карта бойових дій за період 4-11 вересня: ЗСУ виходять з оточення, полюють на іранські ракети та здійснюють локальні контратаки
12:54
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс хитро штовхала его Трампа, - речник Українського конгресового комітету Америки про дебати
12:30
шевченківська премія
Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка та комітет
12:24
електроенергія
Через бойові дії та техпричини в Україні знеструмлені 530 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 11 вересня
12:21
Оновлено
Президент Литви Науседа прибув до Києва
Блінкен, Леммі, Науседа, прем'єри Латвії і Хорватії, голова сенату Чехії: до Києва прибули низка світових посадовців
12:16
На фото: Олена Зеленська
Зеленська розповіла, чи вимикають у неї світло
12:12
Осінь, дощ
В Україну насуваються дощі з грозами: погода від Наталки Діденко 12 вересня
12:00
OPINION
Суперрозвідки світу не можуть запобігти загрозам
11:57
безпілотник, дрон
У Мурманській області РФ заявили про наліт безпілотників: закрито два аеропорти
11:57
OPINION
Потрібна державна політика вирішення демографічної кризи, Міністерство повернення українців - лише один з інструментів
11:54
Міноборони допустили до постачання новий дрон-бомбер "Чорна вдова"
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Норвегія б'є на сполох щодо російських диверсій в Європі, а Трамп не сказав чи хоче перемоги України у війні. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
11:30
Дрезден міст
У німецькому Дрездені вночі обвалилась частина мосту через Ельбу
11:28
вийшов трейлер фільму "Учень" про Дональда Трампа
Попри погрози судовим позовом від Трампа: вийшов трейлер фільму "Учень" про експрезидента США
11:22
Андрій Сибіга
Використання зброї для ударів по цілях у РФ: новий голова МЗС Сибіга провів розмову зі Столтенбергом
10:53
Ексклюзив
Ворог намагається захопити Гірник, щоб рухатися на Курахове, - Згурець
10:53
у РФ двоє школярів за гроші спалили вертоліт Мі-8
"Залишився лише хвіст": у РФ двоє школярів спалили вертоліт Мі-8, - росЗМІ
10:53
Олег Лисюк
"Песимістичний сценарій дуже малоймовірний", - директор "Київводоканалу" про наслідки для столиці через забруднення Десни
10:53
Оновлено
У Києві невідомі напали на митрополита Кримського і Симферопольського Климента
10:45
На фото: Монатік
MONATIK випустив пісню "Назавжди" про "біль втрати, розлуки і відстані"
10:34
Оновлено
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
10:32
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", не показуватиме пропагандистський фільм
10:22
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі вночі лунали вибухи: у мерії заявили про влучання дронів по місцях базування військ РФ і ліквідацію понад 20 окупантів
10:18
Трамп
Трамп заявив про найкращі його дебати: опитування CNN показує протилежне
10:16
Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: правоохоронці затримали 52-річного чоловіка
10:03
OPINION
Дебати у США. Люди, все найважливіше у світі зараз відбувається у нас
10:00
Ван Ї та Лавров
У МЗС Китаю заявили, що і надалі просуватимуть своє бачення шляхів завершення війни в Україні
09:50
Тейлор Свіфт
"Вона сильна і талановита лідерка": співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс
09:47
Ексклюзив
Карта бойових дій за 28 серпня - 4 вересня
На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована, - заступник командира БпАК "АХІЛЛЕС"
09:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:40
Мінцифри підписало меморандум з БЕБ для забезпечення прозорих закупівель БПЛА
09:17
Оновлено
ППО, обстріл, ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну балістикою та БПЛА: на Київщині ППО збила усі ворожі цілі
09:15
Партнерський матеріал
Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
09:08
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
09:00
Пресреліз
У Михайлівці-Рубежівці 21 вересня відбудеться найбільший благодійний концерт на Київщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV