У Києві рух метро на синій гілці повноцінно відновлять 12 вересня, - Кличко

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" завершені. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" і "Теремки"", - написав мер.

Він розповів, що загалом комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема, ДТЕКу та Укртелекому, розробили котлован глибиною понад 15 м та демонтували стару частину тунелю довжиною 27 метрів і побудували нову.

Крім того, під час робіт посилили з обох сторін тунельну оправу, що примикає до нової ділянки, уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі та налагодили безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", - розповів Кличко.

Він додав, що кошторисна вартість усього комплексу робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Що відомо про закриття метро в Києві 8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки. 26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа. Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, Максим Шкіль заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь. У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт. 30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю. У серпні власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль повідомив, що ремонтні роботи в тунелі на синій гілці столичного метро до 10 вересня повністю завершать, що дасть змогу відновити рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська" до 15 вересня.

Наприкінці літа між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" пройшов перший пробний проїзд.