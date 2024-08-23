Ремонт у тунелі київського метро на "синій" гілці завершиться до 10 вересня: коли відновлять рух поїздів

Про це заявив власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль "Економічній правді".

"В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзда, який тестує габарити тунеля, він проїхав, жодних проблем немає", - розповів він.

Шкіль зазначив, що будівельники та співробітники КП "Київський метрополітен" до 29 серпня повністю змонтують кабелі і електрозв'язок, після чого протестують якість рейок: для цього повторно проїде тестовий поїзд.

За його словами, планують до 15 вересня відновити рух між станціями "синьої" гілки для пасажирів київського метрополітену.

"Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями", – підкреслив Шкіль.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

22 серпня мер Києва Віталій Кличко заявив, що відновлювальні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" перебувають на завершальному етапі.