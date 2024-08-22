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Кличко заявив, що відновлювальні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" на завершальному етапі

Ольга Бабишена
22 серпня, 2024 четвер
18:46
Суспільство на фото ремонт метро в Києві

Мер Києва Віталій Кличко у четвер, 22 серпня, заявив, що відновлювальні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" перебувають на завершальному етапі

Зміст

Про це Кличко написав у telegram

Він розповів, що 22 серпня почали засипати котлован ґрунтом. До цього котлован навколо оновленої ділянки тунелю залили спеціальною цементною сумішшю. Крім того, відбувся демонтаж майже трьох рівнів його кріплень. Надалі в планах роботи з благоустрою. 

"Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга", - йдеться у повідомленні. 

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Кличко зазначив, що перед тим, як повноцінно запустити рух, на оновленій ділянці відбудеться пробний пуск поїздів. Крім того, відбудеться перевірка всіх систем безпеки руху. 

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8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював  човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

Теги:
Новини
Україна
Віталій Кличко
новини Києва
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