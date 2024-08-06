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Кличко назвав імовірні терміни відновлення руху між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
17:27
Новини на фото ремонт метро в Києві

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 6 липня, заявив, що рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" може відновитися на початку осені

Зміст

Про це Кличко написав у telegram

За його словами, відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро відбуваються цілодобово. Наразі фахівці вже виконали стабілізаційні роботи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини.

"Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю. На завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували  27 м нової конструкції прямокутної форми. Та посилили ділянки, що прилягають до неї  з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів)", - розповів Кличко. 

Він вказав, що зараз тривають роботи з укладання нового рейкового полотна та заміни комунікацій. Водночас на поверхні почали роботи з благоустрою.

"Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", - додав мер. 

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8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював  човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

Теги:
Україна
Віталій Кличко
новини Києва
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