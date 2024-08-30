Пробний поїзд між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" запустять уже найближчими ночами, – Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Всередині тунелю завершені всі будівельно-монтажні роботи", - написав він.

"Наступний етап - запуск пробного поїзда вже найближчими ночами. Перед цим перевірили габарити тунелю на перегоні між станціями спеціальною габаритною рамою. І вони відповідають встановленим нормам", - додав міський голова.

За його словами, у складі першого пробного поїзда буде спеціальний вагон, який перевірятиме нове колійне полотно. Також розпочнуть перевірку поїзда та тестування безпекових систем руху на різних швидкостях.

Надалі в нічний час фахівці ретельно перевірять усі інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів із пасажирами.

Кличко запевнив, що ремонтні роботи тривають у цілодобовому режимі, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

У серпні власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль повідомив, що ремонтні роботи в тунелі на "синій" гілці столичного метро до 10 вересня повністю завершать, що дасть змогу відновити рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська" до 15 вересня.