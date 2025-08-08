У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Прощатися з Вікторією прийшли більше сотні людей. Серед присутніх – рідні, близькі та колеги журналістки.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Після чину похорону запланована коротка церемонія на Майдані Незалежності. Присутні рушили туди колоною.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

На вулиці перехожі зупинялися, а працівники виходили з приміщень і ставали на коліна, вшановуючи пам’ять української журналістки.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Поховання Вікторії відбудеться на Байковому кладовищі.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло жінки. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов".

На початку серпня президент України Володимир Зеленський відзначив Вікторію Рощину орденом Свободи.

Пізніше Україна оголосила колишньому начальнику СІЗО №2 в місті Таганрог (Росія) підозру в жорстокому поводженні з журналісткою Вікторією Рощиною.