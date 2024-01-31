У Сумах депутати міськради проголосували за дострокове припинення повноважень мера Лисенка
Депутати Сумської міської ради у середу, 31 січня, проголосували за висловлення недовіри міському голові Олександру Лисенку, якого підозрюють у хабарництві, та дострокове припинення його повноважень
Про це інформує Суспільне.
Вказано, що за ухвалення цього рішення проголосували 28 депутатів.
Що відомо про справу мера Сум Лисенка
Олександр Лисенко є мером Сум з 2014 року, він із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.
2 жовтня НАБУ та СБУ затримали Лисенка і Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.
Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.
4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрія Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.
6 жовтня Лисенка випустили під заставу, а 8 грудня суд на 2 місяці відсторонив його від посади.
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