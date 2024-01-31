У Сумах депутати міськради проголосували за дострокове припинення повноважень мера Лисенка

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що за ухвалення цього рішення проголосували 28 депутатів.

Що відомо про справу мера Сум Лисенка

Олександр Лисенко є мером Сум з 2014 року, він із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.

2 жовтня НАБУ та СБУ затримали Лисенка і Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.

Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрія Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

6 жовтня Лисенка випустили під заставу, а 8 грудня суд на 2 місяці відсторонив його від посади.