В "Азові" закликали встановити 28 липня Днем пам'яті загиблих у полоні

Відповідне повідомлення опублікували у Telegram-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов".

"За понад 11 років війни з окупантами тисячі українців – військових і цивільних – піддавалися тортурам і приниженням у ворожому полоні. Багато хто не витримав знущань і помер в неволі. Або ж був цілеспрямовано і жорстоко вбитий, як полонені азовці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці", - йдеться у повідомленні.

Заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" по роботі з особовим складом, підполковник Святослав "Калина" Паламар поділився своїми думками про необхідність пам'ятати тих, хто так і не побачив свободи та загинув у ворожому полоні.

"Україна зробила багато, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв. Але є ода категорія, яка досі залишається поза увагою – це наші військовополонені. Ті, хто загинув у полоні. Ті, кого закатували у російських тюрмах. Ми маємо зафіксувати в національній пам’яті цих людей. Маємо встановити символічний фундамент, знакову дату – 28 липня. У цей день ми маємо нагадувати світу про жорстокість, нелюдську поведінку нашого ворога – Росії. Ворога, який нехтує правилами ведення війни та міжнародним правом", - зазначив Паламар.

Він нагадав, що саме цього дня – 28 липня, три роки тому Росія вчинила один із найцинічніших воєнних злочинів – масову страту українських військовополонених в Оленівці.

"Щонайменше 53 захисники України були вбиті в колонії № 120 після того, як виконали наказ і склали зброю, сподіваючись на дотримання міжнародного права під наглядом міжнародних організацій. Більшість з них – оборонці Маріуполя, зокрема бійці "Азову", які пройшли пекло "Азовсталі", - зазначив Паламар.

Він додав, що згідно з останніми даними ООН, понад 90% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

"І справжня цифра, ймовірно, ще вища. Катування не є окремими випадками – це цілеспрямована державна політика Росії", - заявив Паламар.

Він звернувся до президента України, а також до Верховної Ради з проханням встановити 28 липня Днем пам’яті закатованих українських військовополонених.

"Це – наш моральний обов’язок. Це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами і держава не має права їх забути", - резюмував Паламар.

Теракт в Оленівці: що відомо

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення.

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали.

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

29 липня Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову.

У грудні 2024 року правозахисники надіслали повідомлення до Міжнародного кримінального суду з закликом розслідувати масове вбивство та катування українських військовополонених в Оленівці.