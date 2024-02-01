В Україні 3 млн чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише податковий номер, – нардеп Наталуха

Про це LIGA.net розповів голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха.

"За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер). Вони не за кордоном, вони не у Збройних Силах, вони не інваліди, вони не працевлаштовані, вони ніде не навчаються. Три мільйони осіб", - сказав нардеп.

Він зазначив, що ці люди вочевидь щось купують і виробляють, але неофіційно. Це, на думку Наталухи, свідчить про високий рівень недовіри громадян до держави.

"Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов'язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі про себе особисто", - сказав нардеп.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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