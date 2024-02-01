В Україні 3 млн чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише податковий номер, – нардеп Наталуха
В Україні є 3 млн чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер. Вони офіційно не працюють і ніде не навчаються
Про це LIGA.net розповів голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха.
"За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер). Вони не за кордоном, вони не у Збройних Силах, вони не інваліди, вони не працевлаштовані, вони ніде не навчаються. Три мільйони осіб", - сказав нардеп.
Він зазначив, що ці люди вочевидь щось купують і виробляють, але неофіційно. Це, на думку Наталухи, свідчить про високий рівень недовіри громадян до держави.
"Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов'язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі про себе особисто", - сказав нардеп.
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