В Україну з окупації та РФ повернули 13 дітей
З тимчасово окупованих ворогом територій та Росії в Україну повернули 13 дітей: частина врятованих дітей втратила батьків або опікунів
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами шістьох дітей повернули в рамках затвердженого президентом плану дій Bring Kids Back UA, ще сімох - врятували з окупації.
"Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось - батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось - мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася", - зазначив Лубінець.
Він розповів історію врятованої 15-річної дівчинки. У її будинок в Маріуполі влучив російський танк, тому вона з мамою знайшла прихисток у церкві. Згодом підлітка отримала поранення голови від уламків ракети. Після багатьох спроб сім'ї все ж вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію.
"Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат - діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у випадку зникнення дитини обов'язково потрібно інформувати Нацполіцію.
"Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас - Офіс Омбудсмана", - додав Лубінець.
Що відомо про повернення дітей із ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.
16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.
20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.
24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.
11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе