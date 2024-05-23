В Україну з окупації та РФ повернули 13 дітей

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами шістьох дітей повернули в рамках затвердженого президентом плану дій Bring Kids Back UA, ще сімох - врятували з окупації.

"Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось - батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось - мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася", - зазначив Лубінець.

Він розповів історію врятованої 15-річної дівчинки. У її будинок в Маріуполі влучив російський танк, тому вона з мамою знайшла прихисток у церкві. Згодом підлітка отримала поранення голови від уламків ракети. Після багатьох спроб сім'ї все ж вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію.

"Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат - діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у випадку зникнення дитини обов'язково потрібно інформувати Нацполіцію.

"Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас - Офіс Омбудсмана", - додав Лубінець.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.

11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.